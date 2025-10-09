Trump poslal Národní gardu do Chicaga. Proti rozhodnutí demonstrovaly stovky lidí

Autor: ,
  8:14aktualizováno  8:14
Příslušníci Národní gardy z Texasu začali působit v okolí Chicaga, kam je vyslal americký prezident Donald Trump. Podílí se tam na ochraně budov federálních úřadů, uvedlo v prohlášení velitelství americké armády. Trump odůvodňuje nasazení Národní gardy, které odmítají místní představitelé, vysokou mírou kriminality.
Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem...

Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem americké imigrační a celní služby. (5. října 2025) | foto: AP

Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem...
Lidé v americkém městě Portland ve státě Oregon demonstrují před sídlem...
Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně...
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...
37 fotografií

Armáda uvedla ve svém prohlášení, že příslušníci Národní gardy z Texasu chránili budovy a zaměstnance amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který například provádí razie proti migrantům, a další federální úřady a zaměstnance včetně těch, kteří se starají o vymáhání práva, což jsou často policisté. Nasazení byli v blízkém okolí Chicaga.

Na příkaz Trumpa armáda zmobilizovala 200 příslušníků Národní gardy z Texasu a 300 příslušníků Národní gardy ze státu Illinois, kde se Chicago nachází. S krokem nesouhlasí guvernér státu Illinois J.B. Pritzker a starosta Chicaga Brandon Johnson, kteří jsou oba z demokratické strany. Ve středu Trump napsal, že by oba politici měli být ve vězení, protože nedokázali zajistit ochranu zaměstnanců ICE.

Stovky lidí podle agentury Reuters demonstrovaly ve středu večer v centru Chicaga proti nasazení příslušníků Národní gardy i proti působení ICE, které někteří lidé považují za nepřiměřené a agresivní.

Proti vyslání Národní gardy do Chicaga byla podána žaloba a federální soud v Illinois bude rozhodovat, zda její působení dočasně zakázat. Podobné soudní spory se vedou i v jiných částech USA. Trump tento týden dal najevo, že v případě nepříznivých rozsudků by mohl využít zákon o povstání z roku 1807.

16. září 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.