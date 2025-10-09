Trump poslal Národní gardu do Chicaga. Proti rozhodnutí demonstrovaly stovky lidí

Armáda uvedla ve svém prohlášení, že příslušníci Národní gardy z Texasu chránili budovy a zaměstnance amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který například provádí razie proti migrantům, a další federální úřady a zaměstnance včetně těch, kteří se starají o vymáhání práva, což jsou často policisté. Nasazení byli v blízkém okolí Chicaga.
Na příkaz Trumpa armáda zmobilizovala 200 příslušníků Národní gardy z Texasu a 300 příslušníků Národní gardy ze státu Illinois, kde se Chicago nachází. S krokem nesouhlasí guvernér státu Illinois J.B. Pritzker a starosta Chicaga Brandon Johnson, kteří jsou oba z demokratické strany. Ve středu Trump napsal, že by oba politici měli být ve vězení, protože nedokázali zajistit ochranu zaměstnanců ICE.
Stovky lidí podle agentury Reuters demonstrovaly ve středu večer v centru Chicaga proti nasazení příslušníků Národní gardy i proti působení ICE, které někteří lidé považují za nepřiměřené a agresivní.
Proti vyslání Národní gardy do Chicaga byla podána žaloba a federální soud v Illinois bude rozhodovat, zda její působení dočasně zakázat. Podobné soudní spory se vedou i v jiných částech USA. Trump tento týden dal najevo, že v případě nepříznivých rozsudků by mohl využít zákon o povstání z roku 1807.
16. září 2025