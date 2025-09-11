„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily.“ USA si připomněly 11. září

„V onen osudný den divoké zrůdy zaútočily na samotné symboly naší civilizace. I tak tady ve Virginii a New Yorku a na nebi nad Pensylvánií Američané nezaváhali,“ prohlásil Trump. Prezident se piety v doprovodu manželky Melanie účastnil v Pentagonu, sídle ministerstva obrany, které leží ve Virginii nedaleko Washingtonu. Na tomto místě zahynulo 184 lidí poté, co teroristé s uneseným dopravním letounem narazili do budovy.
V projevu Trump varoval ty, kteří by nyní chtěli USA znovu napadnout. „Dostaneme vás,“ řekl. „Bez milosti vás rozdrtíme a není pochyb, že zvítězíme. Proto jsme také přejmenovali ministerstvo obrany na ministerstvo války,“ připomněl americký prezident.
V New Yorku se vzpomínkové akce soustředí u památníků dvou někdejších věží Světového obchodního centra. V troskách mrakodrapů, které se zhroutily po nárazu unesených dopravních letounů, zahynulo přes 2 750 lidí včetně dvou českých krajanů Lukáše Rambouska a Aleny Sešínové.
Piety se konají také v památníku v Shanksvillu v Pensylvánii, kde se po souboji souboji cestujících s únosci zřítil čtvrtý letoun. Předpokládá se, že teroristé chtěli s tímto letadlem narazit do budovy Kongresu či do Bílého domu.
Americká média poznamenávají, že čtvrteční piety jsou ve stínu středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl Trumpovým stoupencem. Trump ve čtvrtek chce hovořit s Kirkovou rodinou, se kterou se podle NBC News v Salt Lake City sejde americký viceprezident J. D. Vance. Viceprezident přitom původně plánoval navštívit připomínkovou akci na Manhattanu, kde věže Světového obchodního centra stály.
