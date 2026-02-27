Omyl na mexických hranicích. Americká armáda sestřelila laserem vlastní dron

Vzdušný prostor nad texaskou obcí, která leží přibližně 80 kilometrů jihovýchodně od města El Paso, dočasně uzavřel Federální úřad pro letectví (FAA) ze „speciálních bezpečnostních důvodů“. Armáda má povinnost formálně upozornit FAA, když podnikne jakýkoliv zásah proti dronům v americkém vzdušném prostoru.
Podobný incident se stal už 11. února. Tehdy laserovou technologii použil CBP, který si ji vypůjčil od armády k boji proti drogovým kartelům, píše list The New York Times (NYT). Příslušníci CBP vystřelili na objekt, o kterém se domnívali, že je to dron. Ukázalo se, že ve skutečnosti šlo o nafukovací balon.
Fort Hancock
CBP, jež spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, o použití zbraně podle zdrojů agentury AP neinformoval FAA, který následně na několik hodin uzavřel vzdušný prostor v okolí města El Paso na hranici s Mexikem, aby zajistil bezpečnost civilní letecké dopravy.
Po čtvrtečním incidentu bylo uzavření prostoru menšího rozsahu a komerční lety nebyly ovlivněny, píše AP. Předběžná interní zpráva o incidentu uvádí, že CBP neinformoval ministerstvo obrany o plánu nasadit v oblasti dron, takže armáda ho považovala za neznámý dron, sdělil NYT nejmenovaný představitel Pentagonu.
Demokratický kongresman Rick Larsen a další demokraté ve sněmovních výborech pro dopravu a infrastrukturu a pro vnitřní bezpečnost uvedli, že je informace o sestřelení dronu šokovala.
„Tato zpráva nás ohromila,“ uvedli zákonodárci ve společném prohlášení. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nich obchází návrh zákona podpořený demokraty i republikány o trénování operátorů dronů a zlepšení komunikace mezi Pentagonem, FAA a ministerstvem vnitřní bezpečnosti.