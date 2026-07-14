Nový irácký premiér, který je ve funkci od konce dubna a jako bývalý podnikatel nemá předchozí zkušenost v politice, přicestoval do Washingtonu v pondělí v čele oficiální delegace na diplomatická jednání.
Při své první návštěvě Spojených států má podepsat několik memorand o porozumění v oblasti ropného a plynárenského sektoru. Trump jej v úterý v Bílém domě vřele přivítal a vyzdvihl „báječnou chemii“, která podle něj mezi nimi panuje, podotkla agentura AP.
„Nemyslíme si, že tam ještě potřebujeme armádu,“ řekl Trump před jednáním novinářům. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat, ale vyjádřil přesvědčení, že to brzy nebude nutné.
Spojené státy počty svých vojáků v Iráku snížily už v minulých měsících. V lednu odešli z významné základny Ajn al-Asad a předali nad ní kontrolu iráckým bezpečnostním silám. Podle údajů USA bylo v zemi dříve nasazeno přibližně 2500 amerických vojáků. Po stažení z Ajn al-Asad zůstaly americké jednotky ještě v Irbílu na severu země, na základně u bagdádského letiště a ve vládní čtvrti hlavního města, známé jako Zelená zóna.
Zajdího vláda ovšem podmiňuje plánovaný odchod amerických sil odzbrojením milicí, které mají v Iráku značný vojenský i politický vliv a které v různé míře podporuje Írán. Milice mají složit zbraně právě do 30. září. Agentura DPA to označila za mimořádnou výzvu, neboť nejmocnější milice v zemi tento krok odmítají. Podle Zajdího ozbrojené skupiny po uvedeném datu nebudou mít právo na existenci.
USA v roce 2014 stanuly v Iráku a sousední Sýrii v čele mezinárodní koalice v boji proti Islámskému státu (IS), který v těchto oblastech obsadil rozsáhlá území. IS je nyní považován za vojensky poražený, v obou zemích však nadále působí jeho bojovníci a skryté buňky, které podnikají teroristické útoky. Americká armáda v současném konfliktu s Íránem bombarduje také cíle IS i milic napojených na Teherán na území Iráku.
Po svržení režimu Saddáma Husajna bylo v Iráku v jednu dobu rozmístěno přes 160 tisíc amerických vojáků, připomněla DPA. Po jejich stažení v roce 2011 v zemi zůstal jen menší kontingent, ten však byl kvůli boji proti IS opět posílen. Zejména milice a politické síly v zemi s vazbami na Írán dlouho požadují úplné stažení amerických sil.
Trump v úterý novinářům před jednáním také řekl, že Spojené státy uzavřou s Irákem řadu dohod a budou z této blízkovýchodní země dovážet velké množství ropy. „Irák má díky své ropě obrovský potenciál... a my uzavřeme spoustu obchodů. Vytvoříme spoustu pracovních míst pro obě země a budeme odtud odebírat velké množství ropy,“ řekl Trump podle agentury Reuters bez dalších podrobností.