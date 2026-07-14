Armáda USA obnovila blokádu íránských přístavů, v akci na 20 lodí a stovky letounů

„Americké síly obnovily námořní blokádu proti plavidlům plujícím do íránských přístavů a z nich a na pobřežní oblasti (Íránu),“ uvedlo námořnictvo na síti X.
Obnovení námořní blokády nařídil Trump v pondělí. Uvedl to v souvislosti s tím, že Spojené státy budou vybírat od lodí, které plují Hormuzským průlivem, poplatek za zajištění bezpečnosti.
Trump tvrdil, že průliv i po nařízení blokády zůstane otevřený pro obchodní lodě vyjma těch s vazbami na Írán. V úterý Trump rozhodnutí o vybírání poplatků změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech významné obchodní a investiční dohody.
Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřely memorandum o porozumění. Dokument počítal s obnovení volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.
Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodi v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.