Transgender vojáky Pentagon vyloučit nesmí, rozhodl soud. Nábor omezit může

  10:02
Americké ministerstvo války (dříve obrany) zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Podle něj však ministerstvo může transgenderové osoby vyloučit z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k Nejvyššímu soudu.
O bezpečnost na hranicích s Mexikem se nově stará americká armáda. (3. dubna 2025) | foto: ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vydala v loňském roce faktický zákaz, aby transgenderové osoby sloužily v armádě. Odvolací soud ve svém rozhodnutí tento krok silně kritizoval. Podle něj bylo rozhodnutí motivované „pouhým přáním ublížit politicky nepopulární skupině“.

Soud vydal také přechodné ustanovení do vyřešení žalob proti rozhodnutí Trumpovy administrativy. Podle rozhodnutí ministerstvo nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Může však zastavit jejich nábor.

„Jeví se, že ukončit vojenskou kariéru je daleko větším zásahem, než odložit její začátek,“ uvedl soudce Robert Wilkins. V trojčlenném senátu jeho postoj podpořila další soudkyně, jeden soudce byl naopak proti.

Trumpova politika vůči transgenderovým vojákům se podle organizací na ochranu práv LGBT+ lidí může týkat až 15 tisíc příslušníků ozbrojených sil ze zhruba 1,3 milionu vojáků. Podle jiných odhadů je transgenderových vojáků v americké armádě několik tisíc, uvedla agentura Reuters.

