„Během této akce byl potvrzen jeden usmrcený muž - narkoterorista,“ dodalo velitelství na síti X.
Doprovodné video ukazuje, jak první salva nejprve zčeří hladinu a po druhé salvě začne zadní část plavidla hořet. Následné další zásahy požár zesilují. V poslední části videa je vidět loď unášená po hladině a vedle ní plameny.
Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Od začátku září bylo při 29 známých útocích zabito nejméně 105 lidí, uvedla agentura AP. Údery čelí kritice ze strany některých amerických zákonodárců i ochránců lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog, a že útoky představují mimosoudní popravy.