USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel

  7:04
Americká armáda provedla další úder na loď pašující drogy ve východním Tichomoří. Jeden člověk při tom zahynul. Jižní velitelství armády uvedlo, že „zpravodajské informace potvrdily, že nenápadné plavidlo se pohybovalo po známých trasách pašeráků drog ve východním Pacifiku a bylo zapojeno do operací pašování drog“.

„Během této akce byl potvrzen jeden usmrcený muž - narkoterorista,“ dodalo velitelství na síti X.

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď pašeráků v Tichomoří. (22. prosince 2025)
Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď pašeráků v Tichomoří. (5. prosince 2025)
Americké námořnictvo zveřejnilo záběry z likvidace lodí údajně pašujících drogy do USA. (16. prosince 2025)
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025)
12 fotografií

Doprovodné video ukazuje, jak první salva nejprve zčeří hladinu a po druhé salvě začne zadní část plavidla hořet. Následné další zásahy požár zesilují. V poslední části videa je vidět loď unášená po hladině a vedle ní plameny.

Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Od začátku září bylo při 29 známých útocích zabito nejméně 105 lidí, uvedla agentura AP. Údery čelí kritice ze strany některých amerických zákonodárců i ochránců lidských práv, kteří tvrdí, že Trumpova administrativa předložila jen málo důkazů o tom, že cílem byli skutečně lodi pašeráků drog, a že útoky představují mimosoudní popravy.

