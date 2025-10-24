USA udeřily proti další lodi s drogami. Bez slitování jako s Al-Káidou, uvedl Hegseth

  18:22
Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku. Šest lidí na palubě zemřelo, oznámil v pátek americký ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang Tren de Aragua. Americká vojenská kampaň v regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si vyžádala už nejméně 46 obětí, napsala agentura AP.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

„Ministerstvo války v noci na příkaz prezidenta (Donalda) Trumpa podniklo smrtící kinetický úder na plavidlo provozované teroristickou organizací Tren de Aragua k pašování narkotik v Karibském moři,“ oznámil Hegseth o o již desátém útoku v oblasti.

Tempo amerických úderů, které začaly v září, se v posledních dnech zrychlilo z jednoho za několik týdnů na tři během jednoho týdne, napsala AP. Dva z útoků americká armáda tento týden podnikla na lodě v Tichém oceánu.

Hegseth v příspěvku zveřejnil krátké černobílé video, na kterém je vidět malá loď plující po moři, když na ni dopadne projektil. Následně je vidět exploze a video skončí. Hegseth k tomu napsal, že úder byl proveden v mezinárodních vodách a poprvé v noci.

„Pokud jste narkoterorista pašující drogy v naší hemisféře, budeme s vámi zacházet jako s Al-Káidou,“ dodal ministr obrany s odkazem na tuto islamistickou teroristickou síť. Američané úder podnikli nedlouho poté, co ve čtvrtek vyslali bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, o čemž informoval deník The Wall Street Journal (WSJ) a pak i tiskové agentury. Trump o článku WSJ řekl, že je nepravdivý.

Pentagon v poslední době posílil přítomnost americké armády v regionu na 10 tisíc jednotek v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Američtí představitelé však podle deníku The New York Times anonymně říkají, že hlavním cílem útoků je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

