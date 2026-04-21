Íránská ropa neunikla ani tisíce kilometrů daleko. USA udeřily v Bengálském zálivu

Autor: ,
  18:13
Americké síly v Bengálském zálivu zadržely ropný tanker Tifani převážející ropu z Íránu, na plavidlo byly v minulosti uvaleny sankce právě za transport íránské ropy, uvedl Pentagon. Americká armáda se v následujících čtyřech dnech rozhodne, jak s lodí, která podle ní nepluje pod žádnou vlajkou, naloží. Mohla by ji nasměrovat do USA nebo ji předat jiné zemi.
ilustrační snímek | foto: X: Department of War

Americká armáda minulý týden zahájila blokádu íránských přístavů. Její příslušníci následně dostali pokyn zadržet jakoukoli loď spojenou s Teheránem nebo loď podezřelou z přepravy zásob, které by mohly pomoci íránské vládě, ať už se jedná o zbraně, ropu, kovy, nebo elektroniku.

„Jak už jsme jasně uvedli, budeme globálně provádět námořní operace s cílem rozbít nelegální sítě a zadržet sankcionovaná plavidla poskytující materiální podporu Íránu, a to kdekoli,“ uvedlo v úterý americké ministerstvo obrany na sociální síti X.

Jedná se o druhé plavidlo s vazbami na Írán, které americká armáda v poslední době zastavila. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji.

Plavidlo se podle námořnictva snažilo vyhnout blokádě íránských přístavů. Prezident Donald Trump uvedl, že americký torpédoborec prorazil díru do lodní strojovny.

Oznámení o zadržení Tifani přichází v době, kdy se blíží konec dvoutýdenního příměří mezi USA a Íránem. Podle Trumpa vyprší ve středu východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Obě strany konfliktu se navzájem obviňují z jeho porušování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.