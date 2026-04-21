Íránská ropa neunikla ani tisíce kilometrů daleko. USA udeřily v Bengálském zálivu

Americká armáda minulý týden zahájila blokádu íránských přístavů. Její příslušníci následně dostali pokyn zadržet jakoukoli loď spojenou s Teheránem nebo loď podezřelou z přepravy zásob, které by mohly pomoci íránské vládě, ať už se jedná o zbraně, ropu, kovy, nebo elektroniku.
„Jak už jsme jasně uvedli, budeme globálně provádět námořní operace s cílem rozbít nelegální sítě a zadržet sankcionovaná plavidla poskytující materiální podporu Íránu, a to kdekoli,“ uvedlo v úterý americké ministerstvo obrany na sociální síti X.
Jedná se o druhé plavidlo s vazbami na Írán, které americká armáda v poslední době zastavila. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji.
Plavidlo se podle námořnictva snažilo vyhnout blokádě íránských přístavů. Prezident Donald Trump uvedl, že americký torpédoborec prorazil díru do lodní strojovny.
Oznámení o zadržení Tifani přichází v době, kdy se blíží konec dvoutýdenního příměří mezi USA a Íránem. Podle Trumpa vyprší ve středu východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Obě strany konfliktu se navzájem obviňují z jeho porušování.
