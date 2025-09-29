Trump jedná s Netanjahuem. V Bílém domě proberou americký plán pro Gazu

  18:32aktualizováno  18:59
Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednají o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, kde Izrael vede válku od teroristického útoku hnutí Hamás ze 7. října 2023.
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. (29. září 2025) | foto: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (29. září 2025)
Do Bílého domu Netanjahu přijel s lehkým zpožděním. Před budovou jej uvítal americký prezident a oba státníci si potřásli rukama. Jeden z přítomných novinářů se Trumpa zeptal, zda věří, že v Pásmu Gazy bude brzy nastolen mír, na což prezident odpověděl, že ano. Trump a Netanjahu následně zamířili dovnitř.

Po bilaterálním jednání je čeká společný oběd a poté tisková konference, jejíž předpokládaný začátek bude v 19:15 SELČ.

Podle zdroje agentury Reuters se Netanjahu při telefonátu z Bílého domu omluvil svému katarskému protějšku Muhammadu bin Abdar Rahmánu Sánímu za izraelský útok v Dauhá. Ten Izrael provedl proti vedení Hamásu dříve tento měsíc a Katar to odsoudil jako narušení své svrchovanosti. V Bílém domě je podle zdrojů Reuters také katarský „technický tým“.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok, při němž ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většina z nich byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Hamás dosud zadržuje 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamních úřadů ovládaných Hamásem zabito přes 66 tisíc Palestinců, přičemž se nerozlišuje mezi bojovníky tohoto teroristického hnutí či dalších radikálních skupin a civilisty. Většinu však zřejmě tvoří civilisté.

Trump minulý týden na okraj Valného shromáždění OSN předložil zástupcům několika blízkovýchodních zemí jednadvacetibodový mírový plán pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ. Trumpův plán podle médií mimo jiné zahrnuje propuštění všech rukojmích, nasazení mezinárodních stabilizačních jednotek a celkové stažení izraelské armády z Gazy.

Agentura Reuters píše, že ačkoliv Netanjahu veřejně označuje Trumpa za největšího spojence Izraele, objevují se náznaky, že je jeho vláda k americkému mírovému plánu skeptická. Určité výhrady podle agentury vyjádřily také arabské státy.

Izraelské tanky mezitím pronikly hlouběji do města Gaza, kde Izrael tento měsíc zahájil jedny z největších vojenských manévrů od začátku války, jejímž cílem je podle Netanjahu zlikvidovat zbývající útočiště Hamásu.

