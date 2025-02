„Ať žije král.“ Bílý dům se chlubí obrázkem Trumpa s korunou na hlavě

„Poplatky za dopravní zácpy jsou mrtvé. Manhattan a celý New York je zachráněn. Ať žije král!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Odkazoval tak na zrušení poplatků, které od ledna platí řidiči za vjezd do jedné z částí přetíženého města.

Americký ministr dopravy Sean Duffy v dopise newyorské guvernérce Kathy Hochulové napsal, že s tímto systémem bude brzy konec. „Plán státu New York na zpoplatnění dopravních zácp je fackou do tváře pracujícím Američanům a majitelům malých podniků. Každý Američan by měl mít možnost dostat se do New Yorku bez ohledu na své ekonomické možnosti. Nemělo by to být vyhrazeno jen pro několik málo elit,“ vysvětlil.

Systém měl pomoci získat miliony dolarů na financování stárnoucí dopravní infrastruktury města a přimět alespoň část řidičů, aby auto vyměnili za městskou hromadnou dopravu. Duffy však argumentoval, že městský mýtný systém je v rozporu s federálním dálničním programem, který neumožňuje vybírat mýtné na silnicích postavených z federálních fondů, pokud Kongres nestanoví výjimku, píše CNN.

Právě toto Trump svým příspěvkem oslavuje. Proč k tomu připsal slova o králi, není jasné. Bílý dům však nelenil a k prezidentovým slovům pomocí umělé inteligence zhotovil i ilustrační obrázek. Král Trump s korunou na hlavě se na něm se svou typickou červenou kravatou a americkou vlaječkou na klopě usmívá a za zády má siluety newyorských domů.

V komentářích pod příspěvky se množí kritika. Nejen Američané připomínají, že Spojené státy nejsou monarchií a že jejich občané bojovali za to, aby žádného krále neměli. Podle některých už Trump ani nezakrývá, že je autoritář. „Řekni, že jsi sekta, aniž bys řekl, že jsi sekta,“ píše jeden z uživatelů sítě X. „Ben Franklin by se obracel v hrobě, kdyby věděl, že prezidentský úřad, který kdysi zastával, bude takto zneužit,“ míní další.

Guvernérka Hochulová ve videu vzkázala, že „New York nepodléhá králi už více než 250 let“. „A rozhodně s tím teď nehodláme znovu začínat,“ prohlásila za potlesku přítomných.

„Můžete milovat dopravní poplatky, můžete je nenávidět. Ale toto je útok na naši svrchovanou identitu, nezávislost na Washingtonu. Nejsme podřízení králi ani nikomu jinému z Washingtonu,“ dodala s tím, že zpoplatněním vjezdu na Manhattan bojují za obyvatele města, záchranáře či řidiče. „Život lidí s astmatem se zlepšil,“ upozornila.