Zůstává ve Washingtonu, mátl Bílý dům. Biden už mířil z Varšavy do Kyjeva

Ve veřejném harmonogramu Bidenových aktivit návštěva Kyjeva nefigurovala a představitelé Bílého domu minulý týden několikrát zdůraznili, že se cesta na Ukrajinu neplánuje. Naposledy se však americký prezident ukázal na veřejnosti v sobotu večer, kdy šel ve Washingtonu na večeři se svou ženou Jill.

Bílý dům pak podle deníku The New York Times v neděli večer zveřejnil Bidenův pondělní harmonogram, podle něhož měl být prezident ještě ve Washingtonu a až večer se měl vydat do Varšavy, kde se podle dřívějších zpráv plánoval setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

V době, kdy Bílý dům harmonogram zveřejnil, byl jeho šéf už však ve Varšavě. Odtud se vlakem vydal do Kyjeva. Bidenova cesta na Ukrajinu byla tolik přísně utajovaná z bezpečnostních důvodů.

Současná návštěva je nezvyklá v tom, že se americký prezident vydává do válečné zóny, nad níž nemají USA žádnou kontrolu. Tím se podle CNN liší od předchozích cest amerických prezidentů do Iráku či do Afghánistánu.

Zelenskyj pozval Bidena na Ukrajinu přibližně před rokem, když se u ukrajinských hranic shromažďovaly ruské síly. Po ruském vpádu na Ukrajinu američtí představitelé prezidentovu návštěvu Ukrajiny opakovaně vyloučili.

Biden v minulosti Ukrajinu už několikrát navštívil, od doby, kdy zastává úřad prezidenta Spojených států, je to ale poprvé. Naposledy byl v Kyjevě jako americký viceprezident v roce 2017. Při jeho současné cestě ho doprovází bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan, zástupkyně personálního šéfa Bílého domu Jen O’Malleyová Dillonová a Bidenova osobní asistentka Annie Tomasiniová.