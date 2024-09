Historik už čtyřicet let trefuje vítěze voleb v USA. Ví, kdo vyhraje letos

Lichtman svou předpověď tradičně založil na otázkách typu pravda–nepravda. Promluvil o ní ve videu, o němž informoval deník The New York Times.

Lichtmanových třináct klíčů ◾ Strana v Bílém domě získala v posledních volbách do Kongresu, tzv. midterms, křesla ve Sněmovně reprezentantů. ◾ Úřadující prezident se uchází o znovuzvolení. ◾ Strana v Bílém domě se vyhnula souboji v primárkách. ◾ Existuje vyzyvatel z řad třetí strany. ◾ Ekonomika je v krátkodobém ohledu silná. ◾ Dlouhodobý hospodářský růst je stejně kvalitní jako v posledních dvou volebních obdobích. ◾ Strana v Bílém domě provedla zásadní změny v národní politice. ◾ Během volebního období dochází k trvalým sociálním nepokojům. ◾ Bílý dům není zasažen skandály, strana, která je v čele, je charismatická. ◾ Vyzyvatel není charismatický. ◾ Vládnoucí prezident je charismatický. ◾ Strana v Bílém domě má na kontě výrazné selhání v zahraniční politice. ◾ Strana v Bílém domě má v zahraniční politice úspěch.

A jak to dopadlo? Osm klíčů vyšlo Lichtmanovi ve prospěch Kamaly Harrisové, tři ve prospěch Donalda Trumpa.

„Zahraniční politika je ošemetná a klíče se mohou převrátit,“ řekl ve videu. „Bidenova administrativa je hluboce zainteresována ve válce v Gaze, která je humanitární katastrofou bez konce. Ale i kdyby se oba zahraničněpolitické klíče obrátily v nepravdu, znamenalo by to, že negativních klíčů je pouze pět, což by Donaldu Trumpovi k opětovnému získání Bílého domu nestačilo,“ řekl.

Zbývá tedy, že Bílý dům získá Harrisová, dodal. „Alespoň taková je moje předpověď pro tyto volby, ale výsledek je na vás, takže jděte k volbám.“

Allan Lichtman získal doktorát se specializací na moderní americké dějiny a kvantitativní metody na Harvardu. Později získal také titul zasloužilý profesor na Washingtonské univerzitě.

Lichtman přednáší po celém světě, je autorem řady knih a stovek odborných článků. Působil také jako soudní znalec v případech týkajících se občanských a volebních práv. Běžně poskytuje politické komentáře.

Správně předpověděl výsledky všech voleb od roku 1984 s výjimkou těch v roce 2000. George W. Bush tehdy kontroverzně porazil Ala Gorea až poté, co Nejvyšší soud zastavil přepočítávání hlasů na Floridě. Lichtman pak tvrdil, že předpovídal jen celkový počet hlasů, který byl vyšší u Gorea. Nejasnosti panují také kolem Trumpova vítězství v roce 2016. Lichtman tvrdil, že model předpověděl jeho výhru, i když Trump získal méně hlasů než Hillary Clintonová.