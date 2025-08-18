Zelenskyj přijel do Bílého domu. U Trumpa jej podpoří Rutte, Stubb či Macron

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Naším hlavním cílem je spolehlivý a trvalý mír pro Ukrajinu a celou Evropu. A je důležité, aby dynamika všech našich setkání vedla právě k tomuto výsledku. Chápeme, že nemůžeme očekávat, že Putin dobrovolně upustí od agrese a nových pokusů o dobývání. Proto musí tlak fungovat, a to společný tlak – ze strany Spojených států a Evropy a ze strany všech na světě, kteří respektují právo na život a mezinárodní pořádek,“ napsal Zelenskyj.
„Ukrajina je připravena na skutečné příměří a na vytvoření nové bezpečnostní architektury. Potřebujeme mír,“ dodal. Trump se s ním v Bílém domě setká v 19:15 SELČ a poté přivítá zástupce Evropské unie, včetně von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba.
Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Rutte. Společné jednání všech má začít ve 21:00 SELČ.
Hovořit mají o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.
Trump na své síti Truth Social napsal, že „za šest měsíců urovnal šest válek“. „Jedna z nich mohla vyústit v jadernou katastrofu, a přesto musím číst a poslouchat Wall Street Journal a mnoho dalších, kteří nemají ani ponětí, jak se věci mají, a říkají mi, co všechno dělám špatně v případě chaosu mezi Ruskem a Ukrajinou, což je válka Sleepyho Joea Bidena, ne moje. Jsem tu jen proto, abych to zastavil, ne abych to dále vyšetřoval,“ vzkazuje šéf Bílého domu.
„Kdybych byl prezidentem, nikdy by k tomu nedošlo. Vím přesně, co dělám, a nepotřebuji rady od lidí, kteří se všemi těmito konflikty zabývají už léta a nikdy nebyli schopni nic udělat, aby je zastavili. Jsou to „hloupí“ lidé bez zdravého rozumu, inteligence nebo porozumění, kteří jen ztěžují řešení současné katastrofy v Rusku a na Ukrajině. Navzdory všem mým povrchním a velmi závistivým kritikům to dokážu – vždycky to dokážu!!!“ dodal.
