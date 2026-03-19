Íránské revoluční gardy trefily americký letoun F-35, musel nouzově přistát

Informaci napsal zpravodajský web CNN s odkazem na dva informované zdroje.
Mluvčí regionálního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM Tim Hawkins uvedl, že letoun se účastnil bojové mise nad Íránem a musel nouzově přistát. Incident, který skončil bezpečným přistáním, je podle něj předmětem vyšetřování. Stav pilota je stabilizovaný, dodal Hawkins.
Pokud se potvrdí, že americký letoun skutečně zasáhla íránská palba, byl by to první takový případ od začátku konfliktu 28. února. Stroji F-35, které mohou stát až 100 milionů dolarů, disponují USA i Izrael.
USA v nynější válce dosud přišly o jiná letadla, avšak o žádném z nich není známo, že by bylo zasaženo nepřátelskou palbou. Tři americké stíhačky F-15 omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, přičemž všech šest členů posádek se bezpečně katapultovalo.
Minulý týden havarovalo v západním Iráku tankovací letadlo KC-135. Ačkoliv příčina zřícení nebyla zcela objasněna, americká armáda uvedla, že k incidentu „nedošlo v důsledku nepřátelské palby ani palby do vlastních řad“. Všech šest členů posádky na palubě KC-135 zahynulo.
Spojené státy a Izrael zahájily poslední únorový den údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.