Video zveřejněné americkým velitelstvím ukazuje zásahy letounů Lockheed C-130 Hercules, Lockheed P-3 Orion a Iljušin Il-76. První dva zmíněné typy letounů jsou americké výroby a byly Íránu dodány ještě před islámskou revolucí v roce 1979.
„Íránský režim ztrácí své letecké schopnosti den za dnem. Americké síly se nejen brání íránským hrozbám, ale systematicky je ničí,“ uvedlo CENTCOM na platformě X.
Současný konflikt na Blízkém východě vypukl poté, co Spojené státy společně s Izraelem 28. února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Od té doby ve vzdušných útocích pokračují.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.