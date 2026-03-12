VIDEO: USA decimují íránské letectvo, ukázaly bombardování letiště

Ozbrojené síly USA zničily íránské nákladní letadlo a několik dalších letounů při úderech na letiště v Kermánu na jihu Íránu. Informovalo o tom regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).

Video zveřejněné americkým velitelstvím ukazuje zásahy letounů Lockheed C-130 Hercules, Lockheed P-3 Orion a Iljušin Il-76. První dva zmíněné typy letounů jsou americké výroby a byly Íránu dodány ještě před islámskou revolucí v roce 1979.

Spojené státy zveřejnily záběry úderů na íránská vojenská letadla
V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
Nejmodernější letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford operující ve Středozemním moři se zapojila do operace Epická zuřivost, čímž zahájila ofenzívu proti Íránu. (4. března 2026)
Americké jednotky zničily v Hormuzském průlivu deset íránských plavidel
„Íránský režim ztrácí své letecké schopnosti den za dnem. Americké síly se nejen brání íránským hrozbám, ale systematicky je ničí,“ uvedlo CENTCOM na platformě X.

Současný konflikt na Blízkém východě vypukl poté, co Spojené státy společně s Izraelem 28. února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Od té doby ve vzdušných útocích pokračují.

Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.

