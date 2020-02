USA budou první národ na Marsu, slíbil Trump v projevu. Vymýtíme i AIDS, dodal

„Další čtyři roky!“ skandovali republikánští senátoři a kongresmani, ještě než prezident Donald Trump začal tradiční projev o stavu unie. Podle amerických komentátorů se však z této události, která má vést ke sjednocení země a zamyšlení, stala „kampaň“.



„Dávno jsou pryč dny, kdy jsme prohrávali,“ řekl prezident. „Naše armáda je silná, ekonomika v lepším stavu než kdy v minulosti, naše hranice jsou zabezpečené, a proto říkám, že naše unie je silnější než kdykoliv v minulosti,“ pronesl Trump v Kongresu a pokračoval výčtem ekonomických úspěchů USA za jeho administrativy.

V úvodní části projevu Trump zdůraznil, že za jeho vlády prožívají Spojené státy nebývalý rozkvět. „Vytvořili jsme sedm milionů pracovních míst,“ poznamenal. Zdůraznil, že díky krokům jeho vlády bohatne celá země včetně menšin, které dříve stály na okraji společnosti.

„Nezaměstnanost Afroameričanů, Američanů s asijskými kořeny, Hispanoameričanů dosáhla nejnižší úrovně v historii. Nezaměstnanost mladých Afroameričanů je na vůbec nejnižší úrovni,“ dodal prezident s tím, že USA „konečně opustily selhávající politiky předchozí administrativy,“ sdělil národu Trump. Novináři deníku The Guardian hned připomněli, že posledních 35 měsíců vlády prezidenta Baracka Obamy přineslo o 36 tisíc pracovních pozic více než Trumpova administrativa doposud.

V kritice Obamovy vlády pokračoval Trump i v otázce obchodních dohod. Prezident vychvaloval svou novou dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA), která nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), kterou Trump považuje za nevýhodnou pro Washington. Zapomněl však zmínit obří podíl, který na jejím uzavření měli demokraté (vyjednali totiž ústupky ze strany odborů).

Šéf Bílého domu hovořil také o nové obchodní dohodě s Čínou, jejíž první fázi obě země podepsaly. Poznamenal, že nyní, kdy se obchodní podmínky po letech narovnávají, jsou vztahy s Čínou zřejmě nejlepší v historii.

Další část svého projevu věnoval prezident zdravotnictví. „Nikdy nedopustíme, aby socialismus zničil naše zdravotnictví,“ poznamenal prezident v útoku na demokratické prezidentské kandidáty jako Bernie Sanders, kteří chtějí, aby existovalo státem zajištěné zdravotnictví jako je v Evropě běžné. Trump slíbil lepší zdravotní pojištění, snížení cen léků i boj s AIDS a rakovinou. Přitom již několik měsíců blokuje zákon demokratů, který má snížit ceny předepsaných léků.

Trump chce rovněž zintenzivnit tažení proti drogám, obzvláště pak proti opioidům. BBC před týdnem k této problematice uvedla, že od konce 90. let, kdy se USA potýkají s opioidovou krizí, zemřelo na předávkování okolo 400 tisíc Američanů.

USA mají morální povinnost vytvořil imigrační systém, který ochrání životy a práci Američanů, řekl Trump. Dodal, že do USA je možná jen legální cesta.



Po výčtu úspěchů v oblasti migrační politiky a kritice států Kalifornia a New York, které vedou demokratické vlády, se Trump dostal k tématu cestování na Mars. „USA budou první, kdo na Marsu zapíchnou svou vlajku,“ uvedl prezident.

„Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket,“ řekl Trump. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise.



Trump také připomněl všechny teroristy, které jeho vláda zabila, stejně tak jako íránského generála Kásema Solejmáního. „Íránci díky tomu mohli pozvednout své hlasy,“ zmínil Trump a následně dodal, že plánuje stáhnout vojáky z Afghánistánu.

První dáma Melania Trumpová se tradičně usadila na galerii po boku speciálního hosta. Loni jimi byl šikanovaný jmenovec prezidenta desetiletý Josua Trump. Letos prezident pozval moderátora konzervativní show Rushe Limbaugha, který v současnosti bojuje s rakovinou. První dáma moderátorovi následně během projevu předala nejvyšší civilní ocenění – medaili svobody.

Dalším zajímavým hostem byl venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó, který v současnosti bojuje s prezidentem Nicolasem Madurem o nadvládu nad zemí. „USA vedou koalici 59 států proti socialistické vládě Nicolase Madura,“ řekl prezident. „Jeho vláda bude smetena. A dnes tu s námi sedí legitimní prezident země – Juan Guaidó.“

Ze sálu během projevu odešly dvě demokratické poslankyně, které nesouhlasily s prezidentovým projevem. Ochranka pak musela vyvést i otce jednoho z dětí, které zahynuly během střelby na škole v Parklandu v roce 2018. Hlasitě totiž protestoval proti prezidentovi, který oznámil, že bude vždy podporovat právo Američanů nosit zbraň.

Pro komentátory deníku The Guardian bylo překvapením, že prezident Trump nezmínil ani jednou během svého projevu impeachment (proces odvolání prezidenta), který v současnosti probíhá na půdě Kongresu a měl by ve středu skončit osvobozením hlavy státu.

Perličkou na závěr projevu byl moment, kdy šéfka Sněmovny reprezentantů roztrhla kopii Trumpova proslovu, ještě než prezident domluvil.

