Jen půl dávky vakcíny. USA chtějí urychlit očkování, to zatím zaostává za odhady

WASHINGTON Americká vláda by mohla povolit podávání jen poloviny dávky vakcíny od společnosti Moderna. Cílem je urychlit tempo očkování obyvatelstva a zvýšit počet oočkovaných lidí.

Návrh v pondělí uvedl v televizním vystoupení šéf týmu pro podporu vývoje a distribuce vakcíny Bílého domu Moncef Slaoui, píše agentura Reuters. Rychlost očkování je zatím výrazně pomalejší, než očekávala americká vláda.

Podle Slaouiho by osoby ve věku 18 až 55 let mohly dostat jen půl ze dvou dávek vakcíny od společnosti Moderna. „Víme, že to vyvolává stejnou odpověď imunity,“ uvedl Slaoui. Podle něj je tento postup „odpovědnější“, než podat pouze jednu dávku ze dvou.



Společnost Moderna ani Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) návrh nekomentovaly.



Rychlost očkování zůstává daleko za očekáváním americké vlády. Ta počítala s oočkováním alespoň 20 milionů osob do konce roku. Zdravotnické organizace do konce soboty ale dodaly 13 milionů dávek vakcín. Kromě preparátu od společnosti Moderna je v USA povolena vakcína od společností Pfizer a BioNTech.

Spojené státy jsou zemí s nejvyšším počtem potvrzených případů koronaviru na světě. V zemi, kde žije zhruba 328 milionů osob, se nakazilo koronavirem od začátku epidemie 20,6 milionu osob. Zhruba 351 000 lidí, kterým byla diagnostikovaná nákaza koronavirem, zemřelo.