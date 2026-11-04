Demokraté dosáhli v boji o Senát historických úspěchů v několika tradičně republikánských státech. V Texasu porazil James Talarico republikána Kena Paxtona a stane se prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let. V Jižní Karolíně demokratka Annie Andrewsová triumfovala nad dosavadní senátorkou Darline Grahamovou.
V Kansasu demokrat Adam Hamilton zvítězil nad senátorem Rogerem Marshallem – naposledy se demokrat dostal do Senátu za Kansas před 94 lety. A v Iowě uspěl další demokratický kandidát Josh Turek.
V Severní Karolíně již zkraje volební noci uspěl demokrat Roy Cooper – šlo o první senátorské křeslo, které strana uzmula republikánům. Cooper se stane prvním demokratem zvoleným do Senátu USA za Severní Karolínu od roku 2008. Trump ve státě zvítězil třikrát za sebou.
Demokrat Jon Ossoff obhájil křeslo za Georgii. Ossoffovo vítězství se očekávalo, avšak republikáni doufali v těsnější výsledek, poznamenala stanice BBC. Projekce Ossoffova vítězství krátce po uzavření volebních místností byla považována za předznamenání dalších úspěchů demokratů.
Další senátory demokraté brzy získali dle očekávání v Delaware, Illinois, Massachusetts, New Hampshire (Chris Pappas bude prvním veřejně přiznaným gayem v Senátu), New Jersey či Rhode Islandu. Republikáni v nečekaně těsném souboji uhájili Floridu.
Americký prezident Donald Trump v reakci uvedl, že kdyby byl na hlasovacím lístku, republikáni by zvítězili. Prohlásil, že je „rozhodně ochoten“ výsledky voleb do Kongresu uznat.
Volby do Kongresu – výsledky přehledně na iDNES.cz
Volební místnosti se začaly zavírat v Indianě a Kentucky v úterý 18:00 místního času (00:00 SEČ). V 1:30 SEČ skončilo hlasování mimo jiné v Ohiu, kde se odehrál ostře sledovaný souboj jak o senátorské, tak o guvernérské křeslo. Demokrat Sherrod Brown porazil současného senátora Jona Husteda a do horní komory se vrací po dvou letech. O post guvernéra zápasil Vivek Ramaswamy s Amy Actonovou a neváhal při tom nevybíravě využít její matku. Actonová podle projekcí přesto zvítězila.
Ve 2:00 SEČ se uzavřely volební místnosti v dalších dvaceti státech včetně klíčového Maine či Michiganu. Hlasování postupně končilo od východu na západ podle časových pásem. Jako poslední se volební místnosti uzavřou v 7:00 SEČ na Aljašce.
Volby byly označované za referendum o Trumpovi, který má ještě více než dva roky do skončení druhého mandátu. Republikánský prezident voličům vzkázal, aby k volbám přistupovali tak, jako by byl sám na hlasovacím lístku.
Trumpovi republikáni dosud měli v Kongresu většinu, průzkumy však ukazovaly, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát.
Podle projekcí získají demokraté ve Sněmovně reprezentantů nejméně 229 křesel, přičemž počet může ještě růst, zatímco republikáni 161.
V dolní komoře mají nyní republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Odhady výsledků před volbami do Sněmovny reprezentantů:
Demokratům se už předem dávali šance nově získat senátory v dosud „nepravděpodobných“ státech, jako jsou výše zmíněné Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně museli uhájit senátorská křesla v Georgii či Michiganu.
V Michiganu šlo o jeden z nejsledovanějších střetů celých voleb. Za Demokratickou stranu tu kandidoval Abdul El-Sayed, který patří k jejímu progresivnímu křídlu. Chce prosazovat zdravotní péči pro všechny nebo zastavení pomoci Izraeli.
Odhady výsledků před volbami do Senátu:
Trump v úterý v rozhovoru se stanicí Fox News patrně ve vzkazu některým nespokojeným voličům uvedl, že Spojené státy na konci roku přestanou poskytovat dříve slíbenou každoroční vojenskou pomoc Izraeli ve výši 3,8 miliardy dolarů (přibližně 82,7 miliardy Kč). Podle agentury Reuters ale není jasné, jak to prezident udělá vzhledem k zákonu z roku 2020, který výši pomoci stanoví.
Díky nové většině ve Sněmovně reprezentantů pak budou moci demokraté od ledna, kdy se poprvé sejde nově zvolený Kongres, zahájit rozsáhlá vyšetřování namířená proti prezidentovi. Demokraté mají už delší dobu v hledáčku řadu témat: například podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny, místy tragické zásahy imigračních agentů při raziích proti migrantům nebo Trumpovy sporné renovační a stavební projekty v hlavním městě Washingtonu.
Historie většin v komorách Kongresu USA: