Střetu Macinky a Clintonové si všímají i v USA. Barron Trump vystoupení chválil

Fox News uvedla, že Clintonová Macinku opakovaně přerušovala a zpochybňovala jeho argumenty, když označil kroky Trumpovy vlády za reakci na politiku, která se podle něj vzdálila běžným občanům.
„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem... Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.
Střet se uskutečnil při panelové diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě.
Napjatá debata se dotkla také migrace. Clintonová připustila, že situace ve Spojených státech zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, zároveň však zdůraznila nutnost humánního přístupu a zabezpečených hranic.
Výměna názorů podle Fox News, která má silnou diváckou základnu zejména mezi republikánskými a pravicově smýšlejícími voliči, ilustrovala hluboké rozdíly v pohledu na směřování Spojených států i širšího Západu.
Barron Trump ve svém příspěvku na síti X napsal, že Macinka se na Mnichovské bezpečnostní konferenci pustil bez obalu do Clintonové, což publikum nadšeně přijalo. Vyzdvihl přímou konfrontaci na pódiu a zdůraznil, že to byl otevřený střet bez diplomatického zjemnění.
Takové momenty dělají podle něj mezinárodní diskusní panely zajímavými, bez ohledu na to, zda s obsahem výměny názorů diváci souhlasí.
Macinka se přel také se Sikorským
S Macinkou na téma rozkolu na Západě hovořili kromě Clintonové také polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a maďarský politolog Gladden Pappin.
Macinka během diskuse rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, „který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“. Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.
Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také se Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.