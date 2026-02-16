Střetu Macinky a Clintonové si všímají i v USA. Barron Trump vystoupení chválil

Autor: ,
  9:42
Americká konzervativní stanice Fox News si všimla ostré výměny názorů mezi bývalou americkou demokratickou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. O vystoupení Macinky psal na síti X i syn amerického republikánského prezidenta Barron Trump.

Fox News uvedla, že Clintonová Macinku opakovaně přerušovala a zpochybňovala jeho argumenty, když označil kroky Trumpovy vlády za reakci na politiku, která se podle něj vzdálila běžným občanům.

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026)
Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron (20. ledna 2025)
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)
Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou
20 fotografií

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem... Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.

Střet se uskutečnil při panelové diskusi o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě.

Napjatá debata se dotkla také migrace. Clintonová připustila, že situace ve Spojených státech zašla příliš daleko a vyžaduje řešení, zároveň však zdůraznila nutnost humánního přístupu a zabezpečených hranic.

Výměna názorů podle Fox News, která má silnou diváckou základnu zejména mezi republikánskými a pravicově smýšlejícími voliči, ilustrovala hluboké rozdíly v pohledu na směřování Spojených států i širšího Západu.

Barron Trump ve svém příspěvku na síti X napsal, že Macinka se na Mnichovské bezpečnostní konferenci pustil bez obalu do Clintonové, což publikum nadšeně přijalo. Vyzdvihl přímou konfrontaci na pódiu a zdůraznil, že to byl otevřený střet bez diplomatického zjemnění.

Takové momenty dělají podle něj mezinárodní diskusní panely zajímavými, bez ohledu na to, zda s obsahem výměny názorů diváci souhlasí.

Macinka se přel také se Sikorským

S Macinkou na téma rozkolu na Západě hovořili kromě Clintonové také polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a maďarský politolog Gladden Pappin.

Macinka během diskuse rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, „který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství“. Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.

Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také se Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.