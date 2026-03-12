USA chápou roli ruské ropy, řekl Putinův vyslanec po jednání s Trumpovými lidmi

  10:26
Zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner ve středu na Floridě jednali s vyslancem ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillem Dmitrijevem. Hlavním tématem podle Dmitrijeva, který je zmocněncem Kremlu pro hospodářskou spolupráci, byl globální trh s energiemi, píše agentura Bloomberg.

„Mnoho zemí, zejména USA, začíná lépe chápat klíčovou, systémově důležitou roli ruské ropy a plynu při zajišťování stability globální ekonomiky, stejně jako neúčinnost a destruktivní povahu sankcí proti Rusku,“ uvedl ve čtvrtek Dmitrijev v příspěvku na telegramu. Podle zástupce Kremlu hovořili také o „slibných projektech, které by mohly přispět k obnovení rusko-amerických vztahů“.

Americký zmocněnec Steve Witkoff (vlevo) a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner (2. prosince 2025)
Steve Witkoff s Donaldem Trumpem (9. března 2026)
Americký zmocněnec pro mírová jednání Steve Witkoff přichází na jednání v Kremlu (2. prosince 2025)
Jared Kushner a Steve Witkoff v Davosu (20. ledna 2026)
Trumpův vyslanec pro mírové mise Witkoff uvedl, že se s Dmitrijevem setkal na Floridě. Podle Witkoffa se rozhovorů s ruskou delegací zúčastnili také Trumpův zeť Jared Kushner a hlavní poradce Bílého domu Josh Gruenbaum.

Ceny ropy v důsledku války s Íránem pokračují v silném růstu. Severomořský Brent se ráno přechodně dostal nad 100 dolarů za barel. Tuto cenu přitom od začátku americko-izraelských úderů na Írán, které Teherán opětuje útoky na Izrael a na americké základny v regionu, přitom překonal opakovaně.

Trump po pondělním telefonátu s Putinem naznačil možnost zrušení „některých sankcí souvisejících s ropou s cílem snížit ceny“. Bližší podrobnosti šéf Bílého domu nesdělil. Americká vláda minulý týden v reakci na problémy s dodávkami ropy z Blízkého východu na 30 dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie.

