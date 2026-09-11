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Kirkovi rok po atentátu odhalili v New Yorku sochu. Propukly střety

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  10:59
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Na newyorském Times Square ve čtvrtek odhalili rok po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka jeho bronzovou sochu. Ceremoniál doprovázely střety jeho příznivců s odpůrci. Kirkovi ve čtvrtek vzdali hold také republikáni na svém celonárodním sjezdu v Dallasu, který se konal před listopadovými volbami do Kongresu.

Socha zachycuje Kirka vsedě s mikrofonem v ruce a v tričku s nápisem „svoboda“. Vzpomínkovou ceremonii uspořádali příznivci organizace Turning Point USA, kterou Kirk v roce 2012 založil. Na Times Square dorazili také jeho odpůrci a mezi oběma tábory rychle vzniklo napětí.

Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho Kirka při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí. (10. září 2026)
37 fotografií

Demonstranti na sebe pokřikovali a v několika případech se dostali i do fyzického konfliktu. Na místě museli zasahovat policisté.

Kirkovi příznivci později pochodovali po Sedmé avenue s transparenty a skandovali „Miluji Kirka“ nebo „Nemohou nás zabít všechny“. Odpůrci jim odpovídali hesly odsuzujícími Kirka a přidávali se i kolemjdoucí. Další vyhrocené výměny zachytily kamery v okolí Broadwaye.

Zhruba dvoumetrová socha vyšla na 100 tisíc dolarů (dva miliony korun). Jejím autorem je umělec Sergio Furnari, který novinářům řekl, že část pěněz zaplatil z vlastní kapsy a část vybral pomocí veřejné sbírky.

Jedenatřicetiletý Kirk byl před rokem zastřelen při debatě na univerzitě v Utahu. Z jeho vraždy byl obviněn Tyler Robinson a soud v Utahu minulý týden rozhodl, že prokurátoři mohou požádat o trest smrti.

Hnutí Turning Point nabralo po atentátu na síle

Organizace Turning Point USA se v posledním roce významně rozrostla a zesílil její vliv na univerzitách a středních školách. Někteří z mladých voličů, které Kirk pomohl přivést do Republikánské strany, však neprokazují jednotnou loajalitu vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterému v roce 2024 pomohli k návratu do funkce, píše agentura Reuters.

Hnutím Turning Point USA uplynulý rok zmítaly konspirační teorie o aktivistově vraždě. Zároveň u mladých voličů narostla frustrace kvůli životním nákladům, válce s Íránem a kauze týkající se záznamů spojených se sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem.

Josh Holstein, 24letý předák Republikánské strany v Západní Virginii, který se s Kirkem poprvé setkal jako středoškolák na školení organizace Turning Point, uvedl, že jakékoli nepokoje jsou dočasné, a poukázal na vznik desítek nových poboček Turning Point po celé Západní Virginii.

„Je jasné, že dojde k reorganizaci, pokud nečekaně zemře někdo, kdo má v hnutí tak významný hlas,“ řekl Holstein a dodal, že vzpomínkovou akci na republikánském sjezdu v Dallasu vnímá jako příležitost připomenout mladým voličům, „že to, na čem záleží, je bezpečnost naší země, budoucnost naší země a prosperita mladých lidí“.

Obavy mladých voličů se soustředí především na životní náklady. Průzkum Harvard Youth Poll, provedený na přelomu března a dubna, zjistil, že polovina Američanů ve věku 18 až 29 let uvedla, že je velmi ovlivňuje inflace, zatímco 45 procent respondentů uvedlo, že má potíže vyjít s penězi nebo se potýká s finanční nejistotou.

Mladým voličům vadí válka s Íránem

Mladí voliči jsou také podle nedávného průzkumu YouGov/Economist nejčastějšími odpůrci války s Íránem, s americkými útoky na Írán podle průzkumu souhlasilo pouze 16 procent mladých respondentů.

Tento antiintervencionistický postoj se objevuje také mezi mladými republikány. Některé konzervativní osobnosti, například Tucker Carlson, které jsou oblíbené u mladých republikánů, zesílily kritiku války s Íránem s poukazem na to, že americkou zahraniční politiku příliš ovlivnil Izrael.

Kirk před svou smrtí varoval viceprezidenta J. D. Vance, že mnoho mladých republikánů se domnívá, že Izrael má na zahraniční politiku Spojených států příliš velký vliv a že v některých případech kritika Izraele přerůstá v antisemitismus, vyplývá z Vanceovy v červnu vydané knihy.

Část mladých voličů republikánů se od Trumpa odklonila kvůli pokračující válce a ekonomickým obavám. Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos minulý měsíc schvalovalo výkon prezidenta asi 32 procent mužů ve věku 18 až 29 let, což je pokles oproti 43 procentům v únoru loňského roku.

Andrew Kolvet, mluvčí organizace Turning Point, uvedl, že Kirk viděl, že mezi mladými voliči narůstá frustrace kvůli tomu, jak vláda řešila kauzu kolem Epsteina a útoky na íránská jaderná zařízení, přičemž nespokojenost ještě prohluboval narůst životních nákladů.

Navzdory těmto výzvám se růst organizace Turning Point v uplynulém roce zrychlil. Hnutí má nyní po celé zemi více než 3500 středoškolských poboček, což představuje nárůst o 180 procent, a více než 1500 vysokoškolských poboček, což je nárůst o více než 60 procent, uvedl Kolvet.

O výsledku listopadových voleb by mohli rozhodnout mladí voliči. Průzkum mezi 5549 mladými dospělými, který na začátku tohoto roku provedlo Centrum pro informace a výzkum v oblasti občanského vzdělávání a angažovanosti při Tuftsově univerzitě, zjistil, že hlasovat ve volbách do Kongresu se chystá 56 procent respondentů ve věkové skupině 18 až 29 let, což je dokonce o dva procentní body více než v podobném průzkumu před prezidentskými volbami v roce 2024, kdy bývá účast tradičně vyšší.

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