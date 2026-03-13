USA chtějí rozdělit Evropu a nemají rády Evropskou unii, prohlásila Kallasová

„Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii,“ řekla Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé.
Americký prezident Donald Trump Evropskou unii kritizuje dlouhodobě. Naposledy tak učinil na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. „Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem,“ tvrdil Trump.
Evropské problémy podle názoru šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. V prosinci minulého roku Trumpova administrativa představila novou bezpečnostní strategii USA, ve které obviňuje EU a migraci z bezprostředně hrozícího totálního kulturního a civilizačního rozkladu Evropy. Americký prezident rovněž označil Evropu za rozpadající se skupinu národů vedenou slabými lidmi.