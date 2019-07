USA chtějí sestavit vojenskou koalici, která by střežila ropné trasy u břehů Íránu a Jemenu

WASHINGTON Spojené státy chtějí během příštích dvou až tří týdnů vytvořit vojenskou koalici, která by střežila ropné trasy u břehů Íránu a Jemenu. Oznámil to šéf amerického sboru náčelníků štábů Joseph Dunford, podle nějž je cílem „zajistit svobodu plavby“ v této oblasti. Prohlášení přichází po útocích, při nichž bylo v květnu a červnu poničeno šest ropných tankerů. USA z incidentů viní Írán, ten ale jakýkoli podíl na útocích odmítá.

„V současné době jednáme s řadou zemí, abychom zjistili, jestli jsme schopni vybudovat koalici, která by zajistila svobodu plavby v Hormuzském průlivu a úžině Báb al-Mandáb,“ uvedl Dunford. „V příštích dvou až třech týdnech uvidíme, které země mají politickou vůli tuto iniciativu podpořit, a poté budeme pracovat přímo s jejich armádami, abychom zjistili, čím mohou k této iniciativě přispět,“ dodal.



Spojené státy by podle Dunforda poskytly velitelské lodě a stály by v čele monitorovací mise. Další země by měly poskytnout plavidla k hlídkování a k doprovodu komerčních lodí proplouvajících oblastí.



Rozsah mise bude záviset na tom, kolik zemí se bude ochotno do ní zapojit. „S malým počtem přispěvatelů budeme mít malou misi. A můžeme ji postupně zvětšovat, jak se budou hlásit další účastníci,“ konstatoval Dunford.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v červnu vyjádřil naději, že na zajištění námořní bezpečnosti v oblasti bude spolupracovat více než 20 zemí, včetně Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie, připomněla agentura AFP.

Hormuzský průliv a úžina Báb al-Mandáb jsou strategické lokality, které zajišťují přístup z oceánu do Perského zálivu a Rudého moře. Podle agentury Reuters se Hormuzským průlivem denně přepraví asi 17,4 milionu barelů ropy, což přestavuje téměř pětinu světové denní spotřeby této suroviny. Úžinou Báb al-Mandáb se denně přepraví téměř čtyři miliony barelů ropy.

Napětí mezi USA a Íránem se stupňuje od loňského roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Washington následně na Teherán uvalil nové sankce, které mimo jiné omezují možnosti Íránu obchodovat s ropou. Írán letos v květnu sdělil, že některé závazky z dohody přestává plnit.

Minulý měsíc USA obvinily Írán z útoku na dva ropné tankery poblíž Hormuzského průlivu, což Írán rezolutně odmítl. Incident následoval po útocích na čtyři tankery ve stejném regionu v květnu. Několik dní po červnových útocích na tankery navíc íránské revoluční gardy v oblasti sestřelily americký bezpilotní letoun, který podle Teheránu narušil íránský vzdušný prostor. Podle Washingtonu se dron pohyboval nad mezinárodními vodami.