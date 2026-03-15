Očekává se, že Trump a čínský prezident Si Ťin-pching by mohli prodloužit obchodní příměří, případně vyřešit vzájemné obchodní spory, které v minulých měsících přerostly v celní válku.
Jednání v Paříži se konají ve stínu napjatých obchodních vztahů mezi oběma velmocemi. Analytici uvádějí, že vzhledem k časovému tlaku a rovněž soustředění Washingtonu na válku proti Íránu jsou vyhlídky na zásadní průlom v obchodních postojích omezené. A to nejen nyní v Paříži, ale také na budoucím summitu v Pekingu.
„Myslím si, že obě strany mají minimální cíl uspořádat schůzku, která by věci udržela pohromadě a která by zabránila rozkolu a opětovné eskalaci napětí,“ řekl Scott Kennedy z amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).
Reuters uvedla, že Trump si přeje odjet z Pekingu s velkou zakázkou na nákup amerických letadel společnosti Boeing. Agentura Bloomberg před týdnem napsala, že Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii, a to objednávky z Číny až na 500 letadel 737 MAX. Tato dohoda by mohla být oznámena právě během Trumpovy návštěvy Číny.