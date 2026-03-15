USA a Čína jednají o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu

Autor:
  14:25aktualizováno  14:25
Americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng se v neděli v Paříži sešli k jednáním o obchodní dohodě. Cílem rozhovorů je podle agentury Reuters rovněž příprava nadcházející a dlouho očekávané cesty do Číny, kterou prezident Spojených států Donald Trump podnikne na přelomu března a dubna.
Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025)

Čínský vicepremiér Che Li-feng (28. března 2025)
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Celní jednání mezi USA a Čínou v Ženevě. Vlevo americký ministr obchodu Scott...
22 fotografií

Očekává se, že Trump a čínský prezident Si Ťin-pching by mohli prodloužit obchodní příměří, případně vyřešit vzájemné obchodní spory, které v minulých měsících přerostly v celní válku.

Jednání v Paříži se konají ve stínu napjatých obchodních vztahů mezi oběma velmocemi. Analytici uvádějí, že vzhledem k časovému tlaku a rovněž soustředění Washingtonu na válku proti Íránu jsou vyhlídky na zásadní průlom v obchodních postojích omezené. A to nejen nyní v Paříži, ale také na budoucím summitu v Pekingu.

„Myslím si, že obě strany mají minimální cíl uspořádat schůzku, která by věci udržela pohromadě a která by zabránila rozkolu a opětovné eskalaci napětí,“ řekl Scott Kennedy z amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Reuters uvedla, že Trump si přeje odjet z Pekingu s velkou zakázkou na nákup amerických letadel společnosti Boeing. Agentura Bloomberg před týdnem napsala, že Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii, a to objednávky z Číny až na 500 letadel 737 MAX. Tato dohoda by mohla být oznámena právě během Trumpovy návštěvy Číny.

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...

Dotahování nestačilo. Češky podlehly Číně a postup na MS ještě jistý nemají

Emma Čechová se snaží dostat míč přes čínskou obranu do koše.

Moravcovy Otázky nahradila Debata ČT. Diskutovalo se na chodbě a s ozvěnou

Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták...

Kocour mezi piloty. Otakar Žanta byl oblíbeným velitelem, dokázal potopit německou ponorku

Otakar Žanta.

Policie získá za čtyři miliardy 11 nových vrtulníků, dodá je německá firma

Policejní vrtulník BELL-412, který je využíván pro záchranné práce nejen

Macron vyzval Izrael k jednáním o příměří s Libanonem. Jako dějiště nabídl Paříž

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

Úhel pohledu

Tmáři versus očkování. Když se věda ocitne ve vleku politiky

ilustrační snímek

Antonelli má první triumf, Hamilton je zpět na pódiu. Noční můra v Číně pro mclareny

Kimi Antonelli jako vítěz Velké ceny Číny.

Ve Francii začalo první kolo místních voleb, prověří sílu krajní pravice

Francouzský premiér Sébastien Lecornu (15. března 2026)

Evropa nás ropovodem Družba vydírá, míní Zelenskyj. Ukrajina nabízí pomoc s Íránem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci...

Kino vs. gauč: Proč streamovací služby vyhrávají boj o diváky

Film Odyssea.

Čekstajl

České lvy posedlo mládí a flitry. Geislerová se stylově střetla s Formanovou

Jana Plodková na předávání 33. výročních filmových cen Český lev. (14. března...

