FBI má nová partnerství s Ruskem a Čínou, oznámil šéf úřadu Patel

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  16:18aktualizováno  16:18
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Šéf FBI Kash Patel (18. července 2026)

Šéf FBI Kash Patel (18. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Setkání ředitele FBI Kashe Patela a čínského ministra veřejné bezpečnosti Wang...
Šéf FBI Kash Patel (vlevo) se na návštěvě v Kambodži sešel s tamním premiérem...
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Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v posledním roce navázal nová partnerství s bezpečnostními složkami Ruska a Číny, prohlásil ředitel úřadu Kash Patel. Cílem je podle něj získat spojence při boji s nadnárodním zločinem, jako je obchodování s fentanylem, kyberkriminalita a sexuální vykořisťování dětí. Spolupráce zahrnuje výměnné pobyty agentů bezpečnostních složek.

Příslušníci čínských bezpečnostních složek navštěvují Spojené státy a agenti FBI cestují do Číny, informoval Patel. Strany prý společně pracují na případech a sdílejí zpravodajské informace. Čínští policisté spolu s agenty FBI rovněž podnikli razie a zatýkání.

Patel se na konci července vrátil z návštěvy Číny. Podobnou cestu do Ruska plánuje předběžně na říjen, uvedli činitelé FBI.

Šéf FBI v rozhovoru s agenturou Reuters iniciativu své agentury s „netradičními partnery“ popsal jako selektivní a omezenou na specifické druhy nadnárodní trestné činnosti, jako jsou globální sítě s dětskou pornografií a na Američany zaměřená centra zabývající se internetovými podvody.

Partnerství interně označovaná za pracovní skupiny jsou zásadním odklonem od minulé praxe. V širší komunitě zpravodajských služeb podle Reuters vyvolávají obavy z rizik spojených se sdílením citlivých informací o vnitřní bezpečnosti s tradičními rivaly Spojených států.

V květnu FBI, čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti a dubajská policie podnikly společnou razii v centru organizujícím internetové podvody. Podle FBI při tom zatkly 300 lidí, zabavily 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) a osvobodili tisíce pracovníků, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Nejméně v jednom případě byl člověk obviněný ze „závažných násilných zločinů“ repatriován z Číny do USA, uvedla čínská státní média.

Američtí činitelé dlouhodobě vykreslovali Rusko a Čínu spíš jako vývozce zločinu spíše než možné spojence při jeho potírání. Americké zájmy po celém světě jsou zároveň cílem špionáže. Podle Patela, kterého na post v čele FBI dosadil prezident Donald Trump, se lze s podobnými riziky vypořádat.

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