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Pentagon řeší, jak se do Číny dostaly díly F-35. O ničem nevíme, tvrdí Peking

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  17:28aktualizováno  17:28
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Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké...

Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké přehlídce Avalon International Airshow ve Victorii. (30. března 2025) | foto: Olivier Rachon / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Letoun F-35 na Dnech NATO v Ostravě
F-35B Lightning II při nácviku leteckého tankování.
F-35B americké námořní pěchoty přistávající na JS Izumo (DDH-183).
Letoun F-35B, tedy varianta se schopností kolmého startu a přistání.
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Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informovala agentura Bloomberg, podle které Čína získala části vybavení pro „neviditelné stíhačky“ F-35.

Podle Bloombergu se čínská vláda zmocnila potenciálně citlivých součástí letounu F-35, které byly během přepravy z Austrálie do USA z nevysvětlitelných důvodů odkloněny do Hongkongu.

Americká kurýrní společnost UPS koncem května přepravovala kryt kokpitu a dveře zbraňového prostoru z australského vojenského letounu F-35, který byl odeslán do USA za účelem kontroly a případné opravy či likvidace, uvedli anonymně lidé seznámení se záležitostí.

Obě součásti, dodané společností Lockheed Martin Corp., byly potažené materiálem pohlcujícím radarové vlny, který zvyšuje jejich „neviditelnost“, uvedli dva z těchto zdrojů.

Letadlo UPS se na cestě do USA zastavilo v Jižní Koreji a odtud bylo přesměrováno do Hongkongu. Není jasné, proč se letadlo zastavilo v Jižní Koreji, proč bylo přesměrováno do Hongkongu, ani zda k přesměrování došlo úmyslně, či omylem, dodal Bloomberg.

Čínská vláda se později zmíněných dílů zmocnila a dosud je nevrátila, uvedli dva z informátorů. Mluvčí čínského velvyslanectví se odmítl k věci vyjádřit, zatímco ministerstvo zahraničí v Pekingu ve čtvrtek uvedlo, že „o situaci neví“.

Zveřejnění události přichází v okamžiku, kdy americký prezident Donald Trump hostí na státní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který do USA přicestoval ve středu večer.

Australský ministr obrany Richard Marles v úterý na dotazy novinářů potvrdil, že součástky stíhačky skončily v Hongkongu. Popřel však, že by chybějící díly byly „citlivým vybavením“. Austrálie je jednou z několika zemí, jejichž armády mají stíhačky F-35 k dispozici.

První útočný stíhací letoun F-35 Lightning sjel z montážní linky v Texasu před zhruba 20 lety a byl oslavován jako technologický skok kupředu. Od té doby bylo vyrobeno více než 1200 těchto neviditelných stíhaček, které si objednalo 19 zemí.

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