Přišel v oranžovém úboru, nepromluvil. Muž, který chtěl zabít Trumpa, odmítl vinu

  17:58aktualizováno  17:58
Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen. Federálnímu soudu ve Washingtonu to v pondělí řekl jeho obhájce. Odmítl i další body obvinění. Jednatřicetiletý Cole Allen je obviněn z pokusu o vraždu hlavy státu, napadení federálních činitelů a zločinů souvisejících s použitím střelné zbraně.
Američan Cole Allen, který se pokusil zaútočit na prezidenta USA Donalda Trumpa, předstoupil před soud, ukazuje skica soudního kreslíře. (11. května 2026) | foto: Reuters

Allen v pondělí předstoupil před soud v oranžovém vězeňském úboru a se spoutanýma rukama i nohama a během krátkého slyšení nepromluvil.

Podle vyšetřovatelů se 25. dubna při novinářské galavečeři ve Washingtonu pokusil vyzbrojen střelnými zbraněmi a noži dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta Tajné služby USA přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice.

Americký prezident a jeho manželka Melania byli ze sálu bezpečně evakuováni a žádný z hostů nebyl vážně zraněn. Agenta Tajné služby sice zasáhla kulka, ale ochránila ho neprůstřelná vesta. Bezpečnostní složky hned na místě Allena zadržely.

Před soudem má učitel a herní vývojář z Kalifornie, který dosud neměl žádný trestní záznam, znovu stanout 29. června. Pokud bude nakonec v soudním procesu uznán vinným, hrozí mu až doživotní vězení.

Šlo o už třetí pokus o atentát na Trumpa za poslední dva roky. V červenci 2024 ho při předvolebním mítinku ve městě Butler v Pensylvánii zasáhl střelec do ucha, v září téhož roku zadrželi agenti Tajné služby na Floridě muže, který na Trumpa číhal na jeho tamním golfovém hřišti.

