Hodges pro stanici TVP World uvedl, že Evropa nyní musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. Podle něj se příliš dlouho spoléhala na americkou ochranu a zároveň na ruské energetické zdroje, což ji dnes činí zranitelnou v době, kdy se „důvěra ve Washington vytrácí“.
„Spojené státy už nejsou vnímány jako spolehlivé,“ řekl Hodges, který dříve velel americké armádě v Evropě.
Připomněl, že USA po druhé světové válce investovaly do bezpečnosti Evropy obrovské prostředky, na což je dodnes hrdý. Podle něj se však role obrátily a nyní Evropa musí „pomoci Spojeným státům zachránit je před nimi samými“ tím, že se Trumpově administrativě postaví.
Jeho slova zazněla poté, co Trump o víkendu opět hovořil o převzetí kontroly nad Grónskem, které považuje za strategicky klíčové pro obranu USA i coby zdroj nerostného bohatství. Ostrov je autonomní součástí Dánska a tedy i územím spadajícím pod kolektivní obranu NATO.
Napětí mezi Washingtonem a Kodaní zesílilo poté, co americká armáda v sobotu zadržela venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že Trumpova slova o Grónsku je třeba brát vážně. Anexe ostrova by podle ní vedla k rozkladu NATO.
Hodges připustil, že i on sám dříve možnost americké vojenské operace v Grónsku odmítal, ale po posledních událostech se mu zdá „pravděpodobnější“. Zdůraznil, že by šlo o nezákonný rozkaz, který by podle něj měla americká armáda odmítnout. Útok na členskou zemi NATO by byl podle něj katastrofou pro celou Alianci a splněným snem pro Rusko.