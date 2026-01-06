Postavte se Trumpovi a zachraňte nás, vyzývá americký generál Evropu

Autor:
  17:00aktualizováno  17:00
Vysloužilý americký generál Ben Hodges vyzval evropské země, aby se postavily „pevně a jednotně“ vládě Donalda Trumpa. V souvislosti s obavami o budoucnost Grónska varoval, že USA už nejsou spolehlivým partnerem a že případný vojenský zásah by byl nezákonný, ohrozil by NATO a podkopal desetiletí transatlantické důvěry.
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026) | foto: AP

Ben Hodges (30. května 2023)
Hlavní město Grónska Nuuk
Letadlo Donalda Trumpa, kterým přiletěl jeho syn na návštěvu do Grónska. (6....
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
24 fotografií

Hodges pro stanici TVP World uvedl, že Evropa nyní musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. Podle něj se příliš dlouho spoléhala na americkou ochranu a zároveň na ruské energetické zdroje, což ji dnes činí zranitelnou v době, kdy se „důvěra ve Washington vytrácí“.

„Spojené státy už nejsou vnímány jako spolehlivé,“ řekl Hodges, který dříve velel americké armádě v Evropě.

Připomněl, že USA po druhé světové válce investovaly do bezpečnosti Evropy obrovské prostředky, na což je dodnes hrdý. Podle něj se však role obrátily a nyní Evropa musí „pomoci Spojeným státům zachránit je před nimi samými“ tím, že se Trumpově administrativě postaví.

Jeho slova zazněla poté, co Trump o víkendu opět hovořil o převzetí kontroly nad Grónskem, které považuje za strategicky klíčové pro obranu USA i coby zdroj nerostného bohatství. Ostrov je autonomní součástí Dánska a tedy i územím spadajícím pod kolektivní obranu NATO.

Napětí mezi Washingtonem a Kodaní zesílilo poté, co americká armáda v sobotu zadržela venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že Trumpova slova o Grónsku je třeba brát vážně. Anexe ostrova by podle ní vedla k rozkladu NATO.

Hodges připustil, že i on sám dříve možnost americké vojenské operace v Grónsku odmítal, ale po posledních událostech se mu zdá „pravděpodobnější“. Zdůraznil, že by šlo o nezákonný rozkaz, který by podle něj měla americká armáda odmítnout. Útok na členskou zemi NATO by byl podle něj katastrofou pro celou Alianci a splněným snem pro Rusko.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.