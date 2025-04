Imigrační agenti Chalíla zatkli 8. března kvůli tomu, že sehrál vůdčí roli při loňských protestech na podporu Palestiny na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, a převezli ho do detenčního zařízení pro migranty v Louisianě. Trumpova administrativa se ho snaží deportovat, ačkoli Chalíl má v USA právo trvalého pobytu a nebyl obviněn z trestného činu.

Ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Chalílův aktivismus je antisemitský a že povolení zůstat v zemi by narušilo cíl americké zahraniční politiky, kterým je boj proti antisemitismu ve světě. Chalílovi právníci napadli zákonnost zadržení jejich klienta s tím, že Trumpova administrativa se pokouší potlačovat svobodu projevu.

Imigrační soudkyně Jamee Comansová uvedla, že tvrzení vlády, že přítomnost aktivisty ve Spojených státech představuje „potenciálně závažné zahraničněpolitické důsledky“ postačuje k tomu, aby byly splněny podmínky pro jeho vyhoštění.

Třicetiletý aktivista nebude vyhoštěn okamžitě. Jeho advokáti již dříve uvedli, že pokud by mu byla deportace nařízena, proti soudnímu rozhodnutí by se odvolali. Comansová dala Chalílovi čas do 23. dubna, aby požádal o odklad deportace, pokud se jeho právníci domnívají, že na něj má nárok. Soudkyně uvedla, že pokud tuto lhůtu nedodrží, nařídí jeho deportaci buď do Sýrie, kde se narodil, nebo do Alžírska, jehož je občanem.

Při rozhodování o deportaci Chalíla se Rubio opíral o zřídka používaný federální zákon z 50. let, který hrál významnou roli při formování přistěhovalectví do USA během studené války. McCarranův-Walterův zákon neboli zákon o přistěhovalectví a občanství z roku 1952 byl ovšem zaměřen proti komunistické ideologii, kterou zakazoval cizincům v USA propagovat, a ministru zahraničí dává pravomoc rozhodnout, že přítomnost cizince ve Spojených státech ohrožuje zahraničněpolitické cíle země.