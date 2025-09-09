Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Dopis má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení.
„Máme Trumpův narozeninový vzkaz Jeffreymu Epsteinovi, o kterém prezident řekl, že neexistuje. Trump hovoří o „báječném tajemství“, které oba sdílejí. Co tají? Zveřejněte složky!“ uvedli na síti X demokraté ze sněmovního výbor pro dohled. Ti požadují, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo celý vyšetřovací spis týkající se Epsteina.
Trumpův poradce Taylor Budowich, který je zástupcem personální šéfky Bílého domu, na X napsal, že jde o pomluvu a že na gratulaci není Trumpův podpis. Jako příklad zveřejnil sérii prezidentových podpisů, jež se od toho na gratulaci poněkud liší.
Diskutující pod tímto příspěvkem ale argumentují tím, že Trumpův podpis se postupně měnil a že podpis na gratulaci se shoduje s tím, jaký nynější prezident používal kolem roku 2000.
Zmíněný dopis je kopií z knihy gratulací k Epsteinovým 50. narozeninám. Kongresu tuto kopii předali právní zástupci vyřizující jeho pozůstalost. Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro dohled, řekl, že Trump tvrdil, že takováto gratulace od něj neexistuje a že vyšetřování kauzy s Epsteinem je podvod.
O dopisu a jeho sexuálně laděné formě v červenci informoval list The Wall Street Journal. Agentura AP poznamenala, že nyní zveřejněná gratulace odpovídá přesně tomu, jak ji deník tehdy popsal.
Trump tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl. Zároveň se šéf Bílého domu opakovaně snažil odpoutat veřejnou debatu od rozhodnutí ministerstva spravedlnosti nezveřejnit celý vyšetřovací spis.
Zákonodárci z řad opozičních demokratů, ale také Trumpových republikánů, se však s rozsahem dosud zveřejněných informací odmítají spokojit.
Trumpův někdejší přítel Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem.
Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.