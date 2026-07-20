Kongres zřídil zvláštní soud pro vyhošťování „teroristů-cizinců“, zkráceně ATRC, v druhé polovině devadesátých let coby součást zákona, který měl Američanům pomoci s bojem proti mezinárodnímu terorismu.
Tvoří jej pět soudců, žádost ministerstva spravedlnosti o deportaci podezřelého však může schválit i jediný soudce, „pokud shledá, že dotyčný cizinec byl správně identifikován a vyhoštění jinými dostupnými právními prostředky by představovalo riziko pro národní bezpečnost“.
I poté, co soudce žádosti vyhoví, se však musí konat veřejné deportační řízení, při němž má dotyčný právo na advokáta a proti rozhodnutí se může odvolat. Americká vláda přitom musí dokázat, že obviněný je skutečně terorista. Tolik k teorii. V praxi soud nikdy nezasedal. Vláda USA se na něj neobrátila ani v době největšího honu na teroristy po útoku z 11. září 2001, ani nikdy později.
Až nyní. Není známo, koho chce vláda u tohoto soudu nechat vyhostit. Podle portálu Politico jsou informace v žádosti z 15. července utajené. Co je známo, je odpověď soudu. Předsedkyně ATRC Joan Ericksenová minulý čtvrtek uspořádala neveřejné jednání a následně vydala příkaz, v němž resort spravedlnosti vyzvala, aby podal „promyšlenější“ žádost.
„Vláda by mohla tuto příležitost využít k tomu, aby svou žádost důkladněji zvážila,“ napsala ve svém jednostránkovém usnesení soudkyně z Minnesoty, kterou do funkce jmenoval už prezident George W. Bush. Ericksenová zdůraznila, že zde stále jsou jisté nezodpovězené otázky. Třeba k tomu, jaké zločiny dotyčný vlastně spáchal. Anebo jak to souvisí se zákonem upravujícím deportace zahraničních teroristů.
Nařídila proto ministerstvu spravedlnosti, aby do středy poskytlo další informace, uvádí stanice ABC News. V kompetencích soudu není pouze vyhošťování samotných teroristů, ale i jejich příbuzných. Ať už rozhodne jakkoliv, jeho aktivace je dalším důkazem, že se Trumpova vláda snaží maximálně využít své možnosti k deportaci cizinců.
A přestože poprvé ATRC zasedal až nyní, překážkou se pro Trumpův kabinet stal svým způsobem už loni. Tehdy se totiž vláda rozhodla deportovat stovku Venezuelanů s argumentem, že patří mezi členy mezinárodního gangu Tren de Aragua, který Spojené státy označují za teroristickou organizaci.
Federální obvodní soudce James Boasberg k tomu však poznamenal, že samotná existence ATRC naznačuje, že vláda nemůže deportovat domnělé teroristy, aniž by se do procesu zapojil nějaký soud. „Kongres nám vlastně dal odpověď, že ano? Vždyť zřídil Soud pro vyhošťování cizinců-teroristů (ATRC). Vždy se můžete obrátit na ATRC, což by bylo poprvé, ale k tomu přece ten soud slouží, ne?“ vzkázal loni v březnu.
Ještě předtím se Boasberg dostal s vládou do sporu ohledně využívání válečného zákona o nepřátelských cizincích (Alien Enemies Act) z roku 1798. Boasberg vydal dočasný zákaz deportací Venezuelanů do Salvadoru, za což ho Trump zkritizoval a žádal jeho odvolání.
Nejvyšší soud pak deportace povolil s podmínkou, že dotyční dostanou možnost soudně napadnout své vyhoštění ještě před samotnou deportací. Spory o zákonnost deportací nicméně pokračovaly celý loňský rok.
A pokud jde o samotný ATRC, podle Politica se mnozí experti na americké právo domnívají, že ho žádná předcházející vláda „neprobudila“ právě kvůli obavám, že by jeho kroky mohly být v rozporu s ústavou. U soudu je totiž možné využít tajné důkazy bez toho, aby se s nimi deportovaný terorista či jeho rodinný příslušník vůbec seznámil.