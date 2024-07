Při atentátu na Trumpa zemřel hasič. Vlastním tělem chránil rodinu

„Mluvil jsem s Coreyho manželkou a jeho dvěma dcerami. Corey byl nadšeným příznivcem Trumpa a byl nadšený, že mohl být na jeho mítinku. Jeho žena si přála, abych vám řekl, že zemřel jako hrdina. Při střelbě se vrhl na svou rodinu, aby ji ochránil,“ uvedl pensylvánský guvernér Josh Shapiro.

„Corey byl nejlepším z nás. Miloval svou komunitu a svou rodinu. Útok nás šokoval. Politické neshody se nikdy nemohou řešit násilím,“ dodal.

Comperatoreova dcera Allyson svého otce popsala jako „skutečného superhrdinu“. „Strhl mě a maminku na zem a chránil nás svým tělem před kulkami, které letěly naším směrem,“ popsala podle stanice BBC.

Jeho kolegové z řad dobrovolných hasičů v pondělí uspořádali na jeho počest vzpomínkovou akci. „Byl to skvělý člověk. Nechtěl by, abychom byli smutní. Chtěl by, abychom vzpomínali na to dobré,“ uvedl hasič. Comperatore kromě práce pro hasiče působil jako inženýr ve společnosti vyrábějící plasty.

Dva další lidé při střelbě utrpěli vážná poranění – jde o sedmapadesátiletého mariňáka ve výslužbě Davida Dutche a čtyřiasedmdesátiletého Jamese Copenhavera. Dutch podstoupil dvě operace poté, co ho atentátník zasáhl do jater a hrudníku. Oba muži jsou nyní ve stabilizovaném stavu.

Zranění utrpěl i synovec republikánského zákonodárce z Texasu Ronnyho Jacksona. „Kulka ho zasáhla do krku, silně krvácel, byl to děsivý zážitek,“ uvedl.

Na webu GoFundMe záhy po tragédii vznikla sbírka pro oběti a jejich rodiny, ve které se vybralo už více než 3,6 milionu dolarů (téměř 84 milionů korun).

Trump z útoku na předvolebním mítinku v Pensylvánii vyvázl se zraněním ucha. Střelce zlikvidovali agenti tajné služby. Federální úřad pro vyšetřování FBI útok vyšetřuje jako pokus o atentát i jako možný domácí terorismus.

Trump i jeho protikandidát v nadcházejících prezidentských volbách, současný šéf Bílého domu Joe Biden, rodinám obětí vyjádřili soustrast.

„Corey byl otec, chránil svou rodinu před kulkami a přišel při tom o život. Modlíme se také za úplné uzdravení těch, kteří utrpěli zranění,“ vzkázal Biden.

„Na výraz v jejich tvářích nikdy nezapomenu“

Svědci popsali vlnu chaosu, která se rozpoutala poté, co střelec, jenž seděl na střeše asi 130 metrů od pódia, vypálil směrem k Trumpovi několik ran. „Všichni začali křičet, volali o pomoc lékařů. Byla to krvavá scéna,“ řekl stanici CNN chirurg Joseph Meyn, který patřil k návštěvníkům akce.

Stál napravo od pódia a natáčel si exprezidentův projev, když uslyšel palbu. „Slyšel jsem sedm výstřelů v rychlém sledu, během dvou nebo tří vteřin. Viděl jsem, jak střelba zasáhla muže na tribuně přímo do hlavy. Kus od něho byla žena, kterou kulka trefila do ruky,“ dodal Meyn.

Byl to právě on, kdo se dostal ke Comperatoreovi jako jeden z prvních. „Pomohl jsem vynést jeho tělo z tribuny, do stanu za ní,“ konstatoval Meyn.

Ve stanu se hasiče ujal další lékař, který si přišel poslechnout Trumpův projev – Jim Sweetland z urgentního přijmu. Comperatorea se pokusil resuscitovat, bylo ale pozdě. „Vzhlédl jsem k jeho rodině. Na výraz v jejich tvářích nikdy nezapomenu. Jejich otec zemřel jako hrdina,“ popsal Sweetland.