„Zatím není nic rozhodnuto. Trump se rozhodne během příštího dne nebo dvou. Bude sledovat zpravodajství o této trapné epizodě,“ řekli Politicu nejmenovaní američtí představitelé, podle nichž kauza vyvolala za zdmi Bílého domu vášnivou diskuzi, jak s Waltzem naložit.

„Polovina zaměstnanců říká, že tohle nepřežije,“ uvedl jeden z úředníků. „Bylo lehkomyslné nezkontrolovat, kdo je ve vlákně. Bylo bezohledné vést tuto konverzaci na komunikační platformě Signal. Jako poradce pro národní bezpečnost nemůžete být takto nezodpovědní,“ dodal.

Americká vláda aplikaci Signal neschválila pro sdílení citlivých informací.

Dva vysoce postavení spolupracovníci Bílého domu vyslovili myšlenku, že by Waltz měl odstoupit, aby se prezident nedostal do „špatné pozice“. Člověk blízký Trumpovi byl ještě přímočařejší: „Všichni v Bílém domě se shodnou na jedné věci: Mike Waltz je zasraný idiot,“ prohlásil.

Šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg v pondělí napsal, že byl 13. března nedopatřením pozván do chatovací skupiny na Signalu. V této skupině Waltz pověřil svého zástupce Alexe Wonga vytvořením týmu s cílem koordinovat útoky USA na jemenské povstalce Húsíe.

Trump zahájil 15. března kampaň rozsáhlých vojenských úderů proti Húsíům, které odůvodnil tím, že hnutí útočí na lodní dopravu v Rudém moři. Trump zároveň varoval Írán, který je hlavním podporovatelem Húsíů, že musí okamžitě zastavit jejich vojenskou podporu.

Několik hodin před zahájením těchto útoků americký ministr obrany Pete Hegseth na chat zaslal podrobnosti o plánovaných operacích, „včetně informací o cílech, zbraních, které USA nasadí, a pořadí útoků“, uvedl Goldberg bez dalších podrobností. Novinář označil použití aplikace Signal ke koordinaci útoku za „nehorázně lehkomyslné“.

Podle médií byli mezi členy skupiny také viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová, ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe nebo zvláštní zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff.

Hněvu bude zřejmě čelit také Vance

Jeden z lidí obeznámených s kauzou Politicu řekl, že Trump s Waltzem o incidentu mluvil a Bílý dům za ním „prozatím“ stojí.

„Jak řekl prezident Trump, útoky proti Húsíům byly velmi úspěšné a účinné. Prezident má i nadále maximální důvěru ve svůj tým pro národní bezpečnost, včetně poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze,“ uvedla v pondělí mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

„To, co se stane s Waltzem, do značné míry závisí na tom, jak se k této záležitosti postaví Trump osobně,“ řekl další ze zdrojů, podle něhož sice Trump může na Waltze svalit vinu za potenciální ohrožení americké národní bezpečnosti, svůj hněv ale může namířit také proti dalším představitelům, kteří ve skupině na Signalu figurovali.

Frustrovaný může být zejména z toho, že se viceprezident Vance v chatu odklonil od oficiální vládní zahraniční politiky, když naznačil, že považuje Trumpem nařízené údery na jemenské povstalce za chybu. Hegsetha zase může prezident vidět jako toho, kdo se skupinou sdílel citlivé údaje.

Člověk, který Waltze nazval „idiotem“, podle Politica přesto neočekává, že by incident měl nějaké rozsáhlé následky. „Nemyslím si, že by to pro Trumpa nebo administrativu mělo nějaké dlouhodobé politické důsledky, kromě toho, že by to Waltze mohlo stát místo,“ uvedl.

Americké ministerstvo obrany v pondělí uvedlo, že incident prověřuje. Nahlášené vlákno zpráv označilo za autentické.

„Jedná se o jedno z nejvíce dechberoucích pochybení ve vojenském zpravodajství, o kterém jsem za velmi dlouhou dobu četl. Tento debakl vyžaduje řádné vyšetření toho, jak k němu došlo,“ uvedl v pondělí lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer.