Prezident seděl u svého stolu v Oválné pracovně a prohlížel si boty svého viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marca Rubia. „Marco, J. D., vaše boty jsou na hovno,“ řekl podle deníku The Wall Street Journal (WSJ), zatímco listoval katalogem a ptal se, jakou mají velikost bot. Rubio odpověděl 11,5 (evropská velikost 45) a Vance 13 (47).
Trump se následně opřel v křesle a poznamenal: „O muži se dá hodně dozvědět podle velikosti jeho bot“. Novináři událost popisují jako jeden z řady případů, jak prezidentovi poradci, členové vlády, a dokonce i spojenci na návštěvě skončili s párem pánské obuvi poté, co jim ji prezident vnutil s nadšením podomního prodejce.
Na zasedáních, obědech i krátkých návštěvách v Oválné pracovně se může debata náhle stočit k tématu pánské obuvi. Prezident se při jednáních kabinetu podle zdrojů WSJ členů pravidelně táže, zda už si jeho oblíbené boty pořídili. Někteří členové vlády si dokonce boty zkoušeli přímo v Oválné pracovně.
Všichni kluci už je mají
„Všichni kluci už je mají,“ poznamenala suše jedna zástupkyně Bílého domu. „Je to k popukání, protože se bojí je nenosit,“ zažertovala další s tím, že prezident obuvi věnuje velkou pozornost. Trumpova štědrost ohledně kožených bot sotva rozptýlí dojem, že jeho Bílý dům je spíše pánský klub, poznamenal pak k tomu deník The Guardian.
Průzkum amerického think-tanku Brookings Institution totiž zjistil, že Trumpova administrativa je genderově nejméně rozmanitou americkou vládou v tomto století. Během prvních 300 dní Trumpova druhého mandátu tvořily ženy potvrzené Senátem jen 16 procent všech jmenovaných.
Trumpovy oblíbené boty vyrábí firma Florsheim založená v Chicagu v roce 1892. Mnoho párů pánské obuvi se prodává za 145 dolarů, což je skromná částka s ohledem na skutečnost, že Trump rád nosí červené kravaty a luxusní obleky značky Brioni, poznamenal WSJ. Prezident podle něj začal loni hledat pohodlnější obuv na dlouhé dny v kanceláři a nakonec si oblíbil zmíněnou značku, načež boty začal objednávat i pro ostatní.
Podle Bílého domu je prezident kupuje ze svého. Rubio a Vance dostali od Trumpa boty po prosincovém jednání v Oválné pracovně. Pár bot od Trumpovy oblíbené značky má také ministr dopravy Sean Duffy, ministr obrany Pete Hegseth, ministr obchodu Howard Lutnick, šéf komunikace Steven Cheung, republikánský senátor Lindsey Graham či konzervativní moderátoři Tucker Carlson a Sean Hannity.
Co mám teď dělat s vuittonkami?
Jeden člen kabinetu si údajně soukromě postěžoval, že se kvůli daru od prezidenta musel vzdát svých oblíbených bot značky Louis Vuitton, protože nechtěl riskovat, že prezidenta urazí.
Prezident si dokonce osvojil i malý společenský trik: hádá lidem velikost bot. Když je se svým odhadem spokojený, řekne asistentovi, aby boty objednal. Asi o týden později dorazí do Bílého domu hnědá krabice, někdy ji Trump opatří podpisem nebo přidá krátký vzkaz s poděkováním. Tento zvyk se stal natolik běžným, že podle některých asistentů dnes v jedné z kanceláří v Bílém domě leží malá hromádka krabic s botami, z nichž každá má na sobě jméno budoucího majitele.
Rubio má se zmíněnou značkou už delší zkušenost. Při kampani před prezidentskými volbami v roce 2016 se v New Hampshiru objevil v lesklých černých botách, o nichž média spekulovala, že jde o luxusní obuv za zhruba dva tisíce dolarů (42 tisíc korun). Nakonec se ukázalo, že měl boty značky Florsheim za 135 dolarů (2 800 korun). Trump, který měří zhruba 190 centimetrů, tehdy Rubiův výběr bot komentoval slovy, že měl vysoké podpatky. „No, pomáhá být vysoký,“ žertoval tehdy Trump.