Musk, šéf Applu i Boeingu. Trumpa do Číny doprovodí významní američtí podnikatelé

  21:40aktualizováno  21:40
K americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tento týden na jeho návštěvě Číny připojí 17 šéfů významných amerických podniků, informuje server BBC s odvoláním na představitele Bílého domu.
Opatrný optimismus. USA i Čína v poslední době šponovaly napětí až k samé hranici únosnosti. | foto: Reuters

V podnikatelské delegaci podle něj bude například šéf automobilky Tesla a kosmické společnosti SpaceX Elon Musk či šéfové společností Apple, Boeing, Visa, JP Morgan, Cargill, BlackRock a další.Trumpova návštěva druhé nejlidnatější země světa začne ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.

Cesta je pro Spojené státy považována za důležitou, protože se Trump setká s prezidentem Si Ťin-pchingem v době rostoucího ekonomického a technologického napětí mezi oběma zeměmi. Při podobných setkáních bývají oznamovány významné obchodní dohody a nákupy.

Podle agentury Reuters se očekává dohoda o ustavení fór na podporu vzájemného obchodu a investic a Čína zřejmě oznámí nákup letounů Boeing a nákupy týkající se amerického zemědělství či energetiky.

Obě země budou také jednat o prodloužení příměří v obchodní válce, které umožňuje export vzácných zemin z Číny do USA. Zatím však není jasné, zda bude tato dohoda ještě tento týden prodloužena, uvedla agentura Reuters.

Poslední setkání mezi Trumpem a čínským prezidentem Siem se uskutečnilo v říjnu v Jižní Koreji, kde se dohodli na pozastavení obchodní války, během níž USA uvalily na čínské zboží cla přesahující 100 procent a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin.

