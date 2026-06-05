Trump čínského prezidenta nabádal, aby mu s ukončením války pomohl. Už před návratem do Bílého domu totiž sliboval, že až bude u moci, vše vyřeší do čtyřiadvaceti hodin. To se mu ovšem nedaří.
„Máme dohodu s Ruskem, Rusko je připravené a prezident Zelenskyj to neudělá. A pak je to zase prezident Zelenskyj, kdo se chce dohodnout, a Putin nechce dohodu. Je to velmi složitá rovnováha,“ prohlásil mimo jiné.
Když se tak na své nedávné návštěvě Pekingu setkal s tamním vládcem, spoléhal na to, že Čína má na Rusko enormní vliv. Portálu SCMP to popsalo několik lidí obeznámených s průběhem Trumpovy cesty. Šéf Bílého domu Si Ťin-pchingovi údajně řekl, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou uvázla na mrtvém bodě.
Naléhal na něj, aby šéfa Kremlu Vladimira Putina přiměl k návratu k jednacímu stolu, u kterého by se potkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Peking dlouhodobě zachraňuje ruskou ekonomiku odebíráním ruského plynu a ropy, čímž dotuje i Putinovu válku. Moskvě zároveň pomáhá obcházet západní sankce, které je mají odříznout od globálních finančních trhů a dodávek zboží. Jaká byla reakce čínského prezidenta na Trumpovu prosbu, už SCMP neuvádí.
Návštěva, jež se konala v polovině května, probíhala v době, kdy ukrajinská armáda zaznamenávala úspěchy na frontě a dokázala získat zpět území okupovaná Rusy. Daří se jí také zasahovat Rusy na citlivých místech – třeba v Petrohradu v době, kdy se tam koná ekonomické fórum přezdívané „ruský Davos“. Rusové „v odvetě“ podnikli už několik útoků na ukrajinské civilisty včetně úderů na Kyjev.
Ve čtvrtek Trump prohlásil, že by bylo skvělé, kdyby se prezidenti Ukrajiny a Ruska osobně setkali. Putin i Zelenskyj podle něj učiní kompromisy, odmítl však upřesnit, o jaké konkrétně by se mohlo jednat. Ukrajinský prezident mezitím poslal Putinovi otevřený dopis, v němž ho vyzývá k setkání a ukončení války. Tu ruský diktátor rozpoutal před více než čtyřmi lety.
„Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase ukončit válku, bude Ukrajina dál bojovat za svoji existenci,“ napsal Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i on bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svou vlastní. Rusové jsou podle něj unaveni jak válkou, tak Putinem.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na dopis řekl, že ruský prezident „byl informován“. „Nebudu předbíhat,“ dodal. Podle státní agentury TASS ještě poznamenal, že mezi Moskvou a Kyjevem nejsou žádné oficiální komunikační kanály.