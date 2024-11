Byrokracie je existenční hrozbou. Musk a Ramaswamy načrtli, jak Trump ušetří

„Budeme sloužit jako externí dobrovolníci, nikoli federální činitelé nebo zaměstnanci,“ napsali Musk s Ramaswamym.

Za hlavní cíle nového projektu na zeštíhlení státu označili rušení regulací, snížení počtu státních zaměstnanců a finanční úspory. „Obzvláště se zaměříme na pohánění změn skrze exekutivní opatření založená na existujících zákonech spíše než schvalování nových zákonů,“ pokračuje komentář.

Musk stojí v čele automobilky Tesla či sociální sítě X a je jedním z nejbohatších lidí na planetě, podnikatel Ramaswamy zase kandidoval proti Trumpovi v primárkách Republikánské strany.

Minulý týden Trump oznámil, že povedou projekt, který označil jako „ministerstvo pro efektivitu vlády“. Dodal, že nová iniciativa bude připravovat škrty v regulacích a státní správě, aniž by specifikoval, jak bude operovat.

Ramaswamy posléze prohlásil, že lze očekávat, že některé vládní agentury budou „úplně vymazány“. Musk zase ještě před volbami řekl, že vládní výdaje by se daly snížit asi o dva biliony dolarů, tedy o téměř třetinu aktuálního ročního součtu. Žádné takovéto číslo nový komentář nezmiňuje, stejně tak neslibuje rušení celých složek vlády.

Autoři uvádí, že se zaměří na více než 500 miliard dolarů, které jsou podle nich každoročně použity bez povolení Kongresu, nebo jiným způsobem, než zákonodárci zamýšleli. Veřejné peníze jednotlivým složkám americké vlády přiděluje právě Kongres.

Musk a Ramaswamy také prezentují argumenty, že mnohé federální regulace překračují pravomoce vlády, přičemž se odvolávají na nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu USA o interpretaci zákonů. Se svým novým týmem chtějí na takovéto předpisy upozorňovat Trumpa, který by pak podle nich mohl zastavit jejich vymáhání. „Drastické omezení federálních regulací“ otevírá cestu k „masovému snižování stavů napříč federální byrokracií“, pokračují ve svém textu.

Zejména v případě Muska nová role oznámená Trumpem vyvolává otázky ohledně potenciálního střetu zájmů. Musk by mohl skrze nastíněný mechanismus zasahovat do úředních procesů, které souvisí s aktivitou jeho firem, či do práce agentur, se kterými se v minulosti dostal do konfliktu.

Jak připomínají americká média, miliardář a jeho společnosti byli v posledních letech terčem řady vyšetřování či žalob ze strany federální vlády.

„Zakořeněná a stále rostoucí byrokracie představuje existenční hrozbu pro naši republiku,“ uvádí nyní v komentáři s Ramaswamym. Text publikovaný listem WSJ hovoří o moci „nevolených byrokratů“ a označuje je za nedemokratickou sílu. „Proto děláme věci jinak,“ uvedla dvojice jmenovaná Trumpem do čela poradního orgánu.

Škrty ve státní správě podle ní bude plánovat „štíhlý tým bojovníků za malý stát, včetně některých z nejbystřejších technických a právnických hlav v Americe“. Tento tým bude spolupracovat s Úřadem pro řízení a rozpočet (OMB), který je součástí Bílého domu, jakož i s právníky v jednotlivých vládních agenturách, popisuje komentář.