Kongresový výbor USA navrhl obžalovat Trumpa ze čtyř zločinů včetně napomáhání vzpouře

Americký kongresový výbor vyšetřující nepokoje v budově Kapitolu 6. ledna 2021 v pondělí navrhl obžalovat bývalého prezidenta Donalda Trumpa ze čtyř zločinů včetně napomáhání vzpouře. Stoupenci exprezidenta Trumpa vtrhli do budovy Kapitolu 6. ledna 2021, necelé dva měsíce poté, co Trump prohrál v prezidentských volbách proti současnému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Výsledek voleb nicméně odmítl uznat a tento postoj převzali i jeho stoupenci. Trumpovi příznivci do Kapitolu vtrhli ve chvíli, kdy se zákonodárci sešli, aby potvrdili výsledky voleb a Bidena uznali prezidentem. Přímo při útoku na Kongres či nedlouho po něm přišlo o život devět lidí. Trump těsně před útokem například na shromáždění své příznivce vyzval, aby „bojovali jako o život“. Policisté bránící budovu, z nichž desítky utrpěly vážná zranění, se stali terčem hněvu davu, který je v některých případech bil tyčemi, tahal je po schodech nebo po nich šlapal. Někteří utrpěli zranění mozku a budou mít celoživotní následky.