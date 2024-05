Za další případ pohrdání vás můžu poslat do vězení, varoval soudce Trumpa

„To poslední, co chci udělat, je poslat vás do vězení,“ řekl newyorský soudce Juan Merchan podle listu The New York Times (NYT).

Uvedl ovšem, že tisícidolarové pokuty (23 tisíc korun), což je maximální výše, nemají kýžený efekt, a že Trumpova vyjádření jsou přímým útokem na právní řád. „Nemohu dopustit, aby to pokračovalo,“ řekl Merchan.

Varování přišlo na začátku třetího týdne svědeckých výpovědí u soudu na Manhattanu. Exprezident čelí obviněním, že po zvolení v roce 2016 zfalšoval tři desítky finančních záznamů ve snaze zakrýt platbu za mlčení pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé pod pseudonymem Stormy Daniels.

Té těsně před volbami Trumpův tehdejší právník Michael Cohen vyplatil 130 tisíc dolarů (tři miliony korun), aby nešla na veřejnost s tvrzením, že měla o deset let dříve s Trumpem románek.

Trump vinu odmítá a vykresluje se jako oběť politicky motivovaného stíhání, zatímco se snaží po čtyřech letech vrátit do Bílého domu.

Podobně jako u dalších kauz, kterým čelí, slovně napadá prokurátory, soudce Merchana i očekávané svědky. Soudce již před začátkem hlavní části procesu vydal příkaz, který veřejná vyjádření o svědcích, porotcích a některých dalších osobách zakazuje.

Minulý týden pak po výzvě obžaloby rozhodl, že Trump se devětkrát dopustil pohrdání soudem, a uložil mu pokutu 9 000 dolarů. Exprezident předtím veřejně kritizoval Cohena i Cliffordovou a také na své sociální síti Truth Social publikoval příspěvek o „liberálních aktivistech“ v porotě. Desátý přestupek se podle agentury Reuters týkal Trumpova výroku z rozhovoru, kde prohlásil, že v porotě jsou samí příznivci Demokratické strany.

„Tento soud bude muset zvažovat trest uvěznění,“ řekl Merchan o případném dalším porušování pravidel procesu.

Trump chtěl podle obžaloby utajit příběhy o nevěře a osahávání

V následujících hodinách pak porota poprvé vyslechla svědectví o platbách Trumpa právníkovi Cohenovi, z nichž pramení 34 obvinění z falšování dokumentů. Obžaloba se týká několika šeků a dalších záznamů spojených s transakcemi, při kterých podle prokurátorů exprezident Cohenovi vracel peníze vyplacené Cliffordové. V dokumentech jsou ovšem charakterizovány jako výdaje na právní služby, uvádí obžaloba.

Porotě je začala ukazovat poté, co předvolala někdejšího pracovníka firmy Trump Organization Jeffreyho McConneyho. Ten vylíčil, jak dohlížel na platby Cohenovi, když příslušný pokyn dostal od tehdejšího finančního ředitele Trump Organization Allena Weisselberga. Účetní tehdy řekl, aby platby zaznamenala jako součást dohody o poskytování právních služeb, ovšem na dotaz prokurátora dodal, že žádnou podobnou dohodu sám neviděl.

Falšování finančních záznamů je zpravidla klasifikováno jako přestupek, v Trumpově kauze ale prokurátoři hovoří o trestných činech, protože podle nich posloužilo k zakrytí jiného zločinu. Údajné podvodné záznamy spojují s předvolební kampaní roku 2016 a prezentují je jako součást spiknutí s cílem ovlivnit veřejné mínění zatajováním informací, které mohly Trumpa poškodit.

Ve snaze přesvědčit porotu o širším rozměru obvinění obžaloba už v minulých dnech předvolala někdejší Trumpovu mluvčí Hope Hicksovou, která popsala nervozitu ve volebním štábu v říjnu 2016 po zveřejnění několik let staré nahrávky, na níž Trump hovoří o osahávání žen.

Bývalý vydavatel bulvárního listu National Enquirer David Pecker zase popsal, jak pomohl Trumpovi udržet v tajnosti další dva příběhy o jeho nevěře a upozornil Cohena na tvrzení Cliffordové o románku.

Proces pravděpodobně potrvá ještě nejméně tři týdny, přičemž se očekává, že svědčit budou i Cohen a Cliffordová. Zda bude vypovídat Trump, není jasné.