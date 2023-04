Budu kandidovat na prezidenta, i když mě odsoudí. Trump se nehodlá vzdát

Trump poskytl rozhovor poprvé od chvíle, kdy byl minulý týden jako první prezident či exprezident v dějinách USA předveden k soudu, aby si vyslechl obžalobu. Prokuratura v New Yorku jej viní ze zfalšování desítek finančních záznamů v souvislosti s platbou pro údajnou milenku na vrcholu kampaně roku 2016.

Prezident z let 2017 až 2021 kromě toho čelí vyšetřování kvůli pokusům zasáhnout do schvalování výsledků posledních voleb a kvůli neoprávněnému držení utajených dokumentů po odchodu z Bílého domu.

Moderátor Fox News Tucker Carlson se ho v rozhovoru zeptal, zda z právního hlediska existuje něco, co by jej donutilo novou prezidentskou kandidaturu vzdát. „Ne, nikdy bych neodstoupil. To není můj styl, neudělal bych to,“ odpověděl Trump.

Americké zákony mu nezakazují ucházet se o funkci hlavy státu ani v případě, že by si odpykával trest ve vězení. Takové vyústění procesu v New Yorku ovšem podle amerických médií není příliš pravděpodobné, Trumpovy právní problémy nicméně zřejmě budou výrazným motivem předvolební kampaně, neboť obžalovaný exprezident je podle dosavadních průzkumů favoritem na zisk nominace Republikánské strany.

Ve finální fázi voleb na podzim 2024 by se pak Trump mohl znovu utkat s Bidenem, který jej porazil v roce 2020. Šéf Bílého domu zatím oficiálně do kampaně nevstoupil, opakovaně však uvádí, že hodlá o znovuzvolení usilovat.

„Nevidím, jak by se to mohlo stát,“ řekl Trump o nové Bidenově kandidatuře. „Nejde o věk... Nemyslím si, že to dokáže,“ pokračoval. „Prostě si nedovedu představit, že to Biden zvládne, z fyzického a mentálního hlediska,“ dodal.

Jak podotýká agentura AFP, už nyní je Biden nejstarším prezidentem v historii USA a na konci případného druhého mandátu by mu bylo 86 let. Trump, republikánští zákonodárci i jim nakloněná média jako Fox News často poukazují na Bidenovy slovní přešlapy a zpochybňují jeho schopnost vykonávat prezidentskou funkci. Lékař Bílého domu v únoru po rutinní prohlídce uvedl, že Biden je v kondici pro post hlavy státu.

V souvislosti s novým Trumpovým rozhovorem si média všímají také dynamiky mezi ním a stanicí Fox News, která se od exprezidenta po jeho odchodu z Bílého domu znatelně odklonila. V rámci jistého soudního sporu dokonce vyšlo najevo, že moderátor Carlson na začátku roku 2021 ve zprávě kolegovi napsal, že Trumpa „vášnivě“ nenávidí.

„Při exkluzivním interview v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago ovšem žádné známky jakékoli zášti nebyly patrné,“ uvedla BBC.