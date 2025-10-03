Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu

„Násilí a krveprolití skončí. Propusťte rukojmí, všechny, včetně těl zemřelých, a to hned! Dohoda s Hamásem musí být uzavřena do nedělního večera, do šesté hodiny washingtonského času. Každá země se k tomu připojila. Pokud tato dohoda, která je poslední šancí, nebude uzavřena, propukne proti Hamásu peklo, jaké svět dosud neviděl,“ píše Trump na své sociální síti Truth Social s tím, že na Blízkém východě tak či onak bude nastolen mír.
Trumpův dvacetibodový plán na ukončení války v Pásmu Gazy uvádí, že se Hamás musí vzdát zbraní a nebude mít žádnou roli v budoucí správě oblasti. Izrael už plán přijal a na oficiální odpověď Hamásu se čeká. Podle Trumpova plánu by měl Hamás v prvních 72 hodinách příměří propustit všechny rukojmí, čímž by skupina podle agentur přišla o svou jedinou vyjednávací páku. Předpokládá se, že v Pásmu Gazy je stále 48 unesených rukojmích, z nichž jen zhruba 20 je však naživu.
Trump ve svém příspěvku uvedl, že Hamás má štěstí, že má poslední šanci uzavřít dohodu. Podle amerického prezidenta bylo od začátku války zabito již více než 25 tisíc ozbrojenců Hamásu a většina z těch zbývajících je nyní obklíčena. „Jen čekají, až řeknu teď, a jejich životy rychle vyhasnou,“ uvedl s odkazem na „vojáky“ Hamásu.
Zároveň vyzval palestinské civilisty, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Pásma Gazy, kde dostanou pomoc. Trump rovněž zdůraznil, že mírová dohoda ušetří životy zbývajících ozbrojenců Hamásu, pokud na ni skupina přistoupí.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1 200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael spustil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 66 200 lidí, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.
Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old people, and many young men and women, boys and girls, getting ready to celebrate their future lives together. As retribution for the October 7th attack on civilization, more than 25,000 Hamas �soldiers� have already been killed. Most of the rest are surrounded and MILITARILY TRAPPED, just waiting for me to give the word, �GO,� for their lives to be quickly extinguished. As for the rest, we know where and who you are, and you will be hunted down, and killed. I am asking that all innocent Palestinians immediately leave this area of potentially great future death for safer parts of Gaza. Everyone will be well cared for by those that are waiting to help. Fortunately for Hamas, however, they will be given one last chance! Great, powerful, and very rich Nations of the Middle East, and the surrounding areas beyond, together with the United States of America, have agreed, with Israel signing on, to PEACE, after 3000 years, in the Middle East. THIS DEAL ALSO SPARES THE LIVES OF ALL REMAINING HAMAS FIGHTERS! The details of the document are known to the WORLD, and it is a great one for ALL! We will have PEACE in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. RELEASES THE HOSTAGES, ALL OF THEM, INCLUDING THE BODIES OF THOSE THAT ARE DEAD, NOW! An Agreement must be reached with Hamas by Sunday Evening at SIX (6) P.M., Washington, D.C. time. Every Country has signed on! If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas. THERE WILL BE PEACE IN THE MIDDLE EAST ONE WAY OR THE OTHER. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
