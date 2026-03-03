Írán chce jednat, ale už je pozdě, všechno jsme zničili, napsal Trump

„Jejich protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou pryč. Chtějí hovořit. Řekl jsem: ‚Příliš pozdě!‘,“ napsal americký prezident na adresu Teheránu.
Trump v příspěvku zároveň sdílel komentář v deníku The Washington Post od politického komentátora Marka Thiessena, který působil v týmu autorů proslovů bývalého republikánského prezidenta George Bushe mladšího.
Thiessen píše, že Trump nezačíná nekonečnou válku, ale jednu válku končí, protože Írán ji podle něj proti Spojeným státům vede už sedmačtyřicet let.
Válka na Blízkém východě, kterou v sobotu zahájily americko-izraelské útoky na Írán následované íránskými odvetnými údery, pokračuje a má dopad na další země regionu. V Íránu si vzdušné útoky USA a Izraele vyžádaly už nejméně 787 obětí, informoval íránský Červený půlměsíc.
Izrael v ranních hodinách ohlásil nové simultánní útoky na Teherán a na pozice proíránského hnutí Hizballáh v libanonském Bejrútu. Izraelská armáda obsadila také několik oblastí v jižním Libanonu. USA evakuují zaměstnance svých ambasád v zemích Perského zálivu a ceny ropy na světových trzích dál rostou.