Trump hrozí Íránu „tvrdým úderem“. Chce ovládnout ostrov Charg i ropný průmysl

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  15:27
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Spojené státy ve čtvrtek v noci provedou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Charg a zmocní se ropné infrastruktury. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Dodal, že USA převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělaly ve Venezuele, kde to podle něj „skvěle“ funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy.
Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz...

Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz ropy. Ostrov leží asi 25 kilometrů jižně od pevniny. (17. března 2026) | foto: AFP / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Trump v příspěvku na síti Truth Social zopakoval své už několikrát opakované tvrzení, že íránské námořnictvo, letectvo, radarové systémy a systémy protivzdušné obrany a všechny další obranné prostředky a většina útočných kapacit země byly zničeny.

Deník The New York Times minulý měsíc napsal, že veřejná prohlášení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Podobnou zprávu zveřejnil i deník The Washington Post.

Spojené státy a Írán přitom už několik týdnů jednají o podobě memoranda o porozumění, které by vyřešilo některé sporné otázky včetně úplného znovuotevření Hormuzského průlivu, který je důležitou trasou pro vývoz ropy a zemního plynu vytěžených v zemích Perského zálivu. Teherán v reakci na americko-izraelské útoky na Írán, které 28. února zažehly regionální válku, začal průliv blokovat.

V noci na čtvrtek Spojené státy na Írán opět zaútočily, což Trump zdůvodnil neochotou Teheránu podepsat dohodu. Teherán odpověděl odvetnými údery namířenými na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.

Američané na Írán zaútočili i předchozí noc poté, co Trump obvinil Teherán ze sestřelení amerického vrtulníku v Hormuzském průlivu. I na tyto údery Írán odpověděl odvetnými útoky na vojenské základny USA v regionu.

Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku.

Charg

Charg

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Spojené státy na ostrov už v minulých měsících letecky zaútočily. Trump v březnu v rozhovoru s listem Financial Times řekl, že by se mohly ostrova zmocnit.

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