Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir si v pondělí předvolala amerického velvyslance na Islandu Billyho Longa, který do funkce oficiálně nastoupil v srpnu. Islandská diplomacie sdělila veřejnoprávní stanici RÚV, že velvyslanci dala jasně najevo, že „příspěvek byl naprosto nevhodný“.
Americké ministerstvo zahraničí, americké velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku a americký konzulát v Nuuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření okamžitě nereagovaly. Na žádost o komentář neodpovědělo ani islandské ministerstvo zahraničí. Trump obrázek na své sociální síti Truth Social zveřejnil bez vysvětlení.
Prezidentova tvrzení z posledních let, že USA musí získat Grónsko, poloautonomní dánské území, vyvolala napětí mezi Washingtonem a Kodaní, a v širším měřítku i v celé Evropě. USA a Dánsko přitom patří k zakládajícím členům NATO.
Island koncem srpna v referendu hlasoval proti obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Někteří zastánci zahájení jednání uváděli obavy o spolehlivost USA jako důvod pro zvážení užších vazeb s EU. Podle analytiků ale nakonec výsledek ovlivnily domácí ekonomické obavy.
Trump příspěvek s mapou sdílel krátce poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Grónska oznámila, že EU Grónsku poskytne investiční balíček 200 milionů eur (4,8 miliardy korun). Finanční prostředky budou určeny na letošek a na rok 2027 a směřovat mají do řady oblastí od vzdělávání a rybolovu až po lepší satelitní a kabelové připojení, vodní energetiku nebo kritické nerostné suroviny.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová dánské tiskové agentuře v Nuuku sdělila, že Grónsko vyslalo jednoznačný vzkaz. „Grónská vláda i grónský lid opakovaně prohlásili, že nechtějí být Američany,“ řekla. „Doufám, že o tom nikdo nepochybuje, ať už ve Spojených státech, nebo ve zbytku světa,“ dodala.
Šéf Bílého domu si ve svých projevech o nutnosti získat Grónsko opakovaně spletl toto území právě s Islandem.