Obnoví dřívější vřelý vztah? Trump zvažuje restart rozhovorů s Kimem

Proces předání moci je zahájen, ale... Trumpův tým podepsal dohodu s Bílým domem, která mu po týdnech odkladů umožní zahájit v praxi proces předání moci. Médiím to sdělila budoucí personální šéfka Bílého domu. Americká média však podotýkají, že další dohody tradičně spojené s nástupem nové vlády zůstávají nepodepsané, což mimo jiné brání bezpečnostním prověrkám lidí kolem Trumpa. Uzavřená dohoda s Bílým domem umožňuje Trumpovu týmu přímou koordinaci s federálními úřady a přístup k neveřejným dokumentům. Podle zákona měla být podepsaná už na začátku října a neobvyklé zpoždění vyvolalo u některých kritiků obavy z možných problémů ve fungování vlády a střetu zájmů. Zpráva o podpisu nakonec přišla až tři týdny po volbách. Končící prezident Joe Biden slíbil hladké předání moci, pro jeho spuštění v praxi je však potřeba podpis několika memorand o porozumění mezi vládou a týmem nastupujícího prezidenta, který se ujme funkce 20. ledna. Trump ovšem odmítá podepsat memorandum, které by poskytlo jeho lidem přístup k zabezpečeným kancelářím či e-mailovým účtům. Podle agentury AP by dohoda zároveň vyžadovala, aby zvolený prezident odhalil, kdo přispívá na chod jeho týmu, a omezil výši příspěvků. Deník The New York Times (NYT) upozornil, že Trump jména dárců neuvádí a že žádný jiný vítěz voleb se dosud uvedeným omezením nevyhýbal. Běžné také je, že memoranda spojená s předáním moci zahrnují etické závazky včetně snahy bránit střetům zájmů po nástupu do úřadu. V úterý podepsané memorandum však etická pravidla nezahrnovalo. Trumpův tým oznámil, že přijde s vlastní sadou pravidel, která „splní požadavky na bezproblémový přechod personálu do Trumpovy administrativy“. Trump stále také neuzavřel dohodu s ministerstvem spravedlnosti, která by umožnila Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) provádět obvyklé bezpečnostní prověrky lidí nominovaných do vládních funkcí. Zvolený prezident a jeho spojenci v předvolební kampani ministerstvo neustále kritizovali, zejména kvůli vyšetřování a stíhání samotného Trumpa. Bez dohody s ministerstvem vláda nebude moci s mnohými členy Trumpova týmu sdílet informace podléhající utajení.