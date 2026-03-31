Zlatá socha se sevřenou pěstí, letadla v lobby. Trump ukázal plány knihovny v Miami

„Tato památná stavba na nábřeží v Miami na Floridě bude trvalým svědectvím o úžasném člověku, výjimečném developerovi a nejskvělejším prezidentovi, jakého kdy naše země měla,“ uvedl na síti X Trumpův syn Eric s tím, že v projektu v posledních měsících nechal své srdce i duši. Zároveň zveřejnil video s vizualizací budoucí knihovny.
Kromě prezidentské letky a několika armádních letounů má budova zahrnovat zlatý vstup, pozlacený eskalátor i sochu Donalda Trumpa s pravicí sevřenou v pěst. Nechybí ani replika Oválné pracovny a plánovaného tanečního sálu v Bílém domě. Exteriér doplňuje výrazný nápis „Trump“, střešní zahrada a americká vlajka za prosklenou fasádou.
Stejné video krátce předtím sdílel i sám prezident na své síti Truth Social. Vizualizace je dostupná také na webu trumplibrary.org, kde lze na projekt přispět. Pozornost vzbudilo, že v návrhu – alespoň podle zveřejněných záběrů – chybí knihy. Některé prvky naopak odkazují na Trumpovu politickou kariéru, všímá si stanice CNN.
Například zmíněný eskalátor může připomínat ten, po němž Trump sjel při oznámení své první kandidatury. Socha se sevřenou pěstí zase odkazuje na incident ve městě Butler, kde před dvěma lety přežil pokus o atentát a gestem se sevřenou pěstí se obrátil na přihlížející fanoušky.
Prezidentské knihovny nejsou ve Spojených státech ničím neobvyklým. V Trumpově případě se ale demokraté v Kongresu zajímají o financování projektu.
Více než 60 milionů dolarů mu přislíbily či poskytly soukromé firmy, včetně ABC News, Paramount a společnosti Meta, která vlastní Facebook a Instagram. A to poté, co se dořešily žaloby na tyto firmy za to, že prezidenta údajně poškodily tím, že mu odepřely přístup na své sociální sítě anebo ho podle mínění žalujících pomlouvaly ve svém zpravodajství.
Část těchto peněz měla jít do fondu, který však loni zrušili floridští úředníci z důvodu, že nepředložil povinnou výroční zprávu. Demokratičtí senátoři se tak ptají, kam tyto peníze zmizely. „Ještě víc se prohlubují obavy z korupce, které byly patrné už v době uzavření dohody,“ varují podle deníku The Times.
Některým obyvatelům Miami pak vadí i lokace budoucí knihovny, dodává The Wall Street Journal. Pokud vše vyjde podle plánu, bude stát vedle Věže svobody, ve které v 60. letech přijímali statisíce kubánských uprchlíků. Budova je dnes symbolem a památkou místní komunity přistěhovalců – a Trumpova knihovna by ji podle zveřejněných vizualizací zřejmě zastínila.
Schody vedoucí nikam a čekání na razítko
Narazit ještě potenciálně může i Trumpova přestavba východního křídla Bílého domu. Právě tam má vzniknout nový taneční sál za zhruba 400 milionů dolarů. Prezident rekonstrukci hájil i na své nedělní tiskové konferenci na palubě letounu Air Force One.
„Mám tolik práce, že na to nemám čas. Vedu války a další věci. Ale toto je velmi důležité, protože to s námi bude ještě hodně dlouho a myslím, že to bude nejlepší taneční sál na světě,“ řekl, zatímco novinářům ukazoval nové vizualizace sálu. Stavbu tento týden čeká klíčový moment – Národní komise pro plánování hlavního města má ve čtvrtek hlasovat, zda schválí konečnou verzi koncepce.
Vzhledem k tomu, že v komisi zasedají Trumpovi spojenci, jde pravděpodobně o formalitu, stále je však možné, že celou rekonstrukci zastaví. Tu navíc provázejí některé bizarní detaily. Jako třeba schodiště, které nikam nevede. Architekti a historici ukazují i na další nedostatky, například falešná okna na severní straně nebo sloupy omezující výhled ze sálu.
I na tento projekt získal prezident miliony dolarů od soukromých společností a také v tomto případě průzkumy veřejného mínění ukázaly, že o něj Američané příliš nestojí. Podle průzkumu z minulého měsíce se až 58 procent respondentů vyslovilo proti demolici východního křídla. Veřejnost také komisi poslala přes 35 tisíc připomínek, přičemž 97 procent z nich prezidentovy plány kritizovalo.
Proti bourání se postavila i organizace, kterou americký Kongres pověřil ochranou historických budov. Podala žalobu, o které zřejmě tento týden rozhodne federální soudce Richard Leon. Ten zvažuje, zda projekt zastavit. Podle listu The Washington Post soudce očekává, že se Trump proti jeho verdiktu odvolá, a to potenciálně až k Nejvyššímu soudu. Sám prezident to ve svém letadle označil za „hloupou žalobu“.