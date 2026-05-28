Kuba může padnout už v létě, čekají USA. Když propukne chaos, vojensky zasáhnou

  14:11aktualizováno  14:11
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se připravuje na možný pád komunistické vlády na Kubě už letos v létě a připravila nové plány na vojenskou reakci pro případ, že na tomto karibském ostrově propukne chaos. Napsal to portál Axios s odvoláním na nejmenované americké představitele. Podle nich však Trump zatím neschválil invazi na Kubu a preferuje mírovou změnu vedení země. Chce zatím dál vyvíjet tlak na Havanu ekonomickými sankcemi.
Každodenní život v kubánské metropoli Havaně (25. května 2026)

Každodenní život v kubánské metropoli Havaně (25. května 2026) | foto: AP

„Nejlépe to lze popsat jako akceleracionismus,“ uvedl jeden z vysoce postavených představitelů Trumpovy administrativy s odkazem na filozofii urychlování společenského kolapsu. „Ale ještě nechceme ten režim zničit. Má to určitý postup. Je to v etapách,“ dodal.

Strategie má dát Trumpovi čas na mírová jednání s Íránem před tím, než se zaměří právě na Kubu.

„Írán není vyřešen a prezident nikam nespěchá,“ řekl jiný zdroj z administrativy. Podle dalšího amerického představitele mají USA ve vztahu ke Kubě velkou škálu možností. „Obzvlášť, pokud jde o sankce a jejich vynucování. Další jsou na cestě,“ naznačil.

Spojené státy pod Trumpovým vedením v posledních měsících vystupňovaly vůči Kubě tlak. Šéf Bílého domu ji označil za nepřátelský stát, jejž Washington ve svém sousedství nebude tolerovat.

Američané se o změnu režimu v Havaně snaží už od 60. let minulého století; už tehdy uvalily na Kubu obchodní embargo. Trump sankce zesílil a od letošního ledna uvalil na zemi embargo ropné. Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě.

O vojenské invazi však opakovaně řekl, že nebude nutná, protože režim se podle něj zhroutí sám kvůli ekonomické krizi. Ta trvá na Kubě už řadu let a letošní ropné embargo ji výrazně zhoršilo.

Na začátku května Trump uvalil sankce na společnosti obchodující s kubánským konglomerátem Gaesa. Akciovou společnost formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.

USA minulý týden obvinily Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánskou armádou v únoru 1996, kdy byl Castro ministrem obrany. Nyní čtyřiadevadesátiletý Castro patří i bez politické funkce stále k nejmocnějším mužům v zemi.

