„Nejlépe to lze popsat jako akceleracionismus,“ uvedl jeden z vysoce postavených představitelů Trumpovy administrativy s odkazem na filozofii urychlování společenského kolapsu. „Ale ještě nechceme ten režim zničit. Má to určitý postup. Je to v etapách,“ dodal.
Strategie má dát Trumpovi čas na mírová jednání s Íránem před tím, než se zaměří právě na Kubu.
„Írán není vyřešen a prezident nikam nespěchá,“ řekl jiný zdroj z administrativy. Podle dalšího amerického představitele mají USA ve vztahu ke Kubě velkou škálu možností. „Obzvlášť, pokud jde o sankce a jejich vynucování. Další jsou na cestě,“ naznačil.
Spojené státy pod Trumpovým vedením v posledních měsících vystupňovaly vůči Kubě tlak. Šéf Bílého domu ji označil za nepřátelský stát, jejž Washington ve svém sousedství nebude tolerovat.
Američané se o změnu režimu v Havaně snaží už od 60. let minulého století; už tehdy uvalily na Kubu obchodní embargo. Trump sankce zesílil a od letošního ledna uvalil na zemi embargo ropné. Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě.
O vojenské invazi však opakovaně řekl, že nebude nutná, protože režim se podle něj zhroutí sám kvůli ekonomické krizi. Ta trvá na Kubě už řadu let a letošní ropné embargo ji výrazně zhoršilo.
Na začátku května Trump uvalil sankce na společnosti obchodující s kubánským konglomerátem Gaesa. Akciovou společnost formálně spravuje armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
USA minulý týden obvinily Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánskou armádou v únoru 1996, kdy byl Castro ministrem obrany. Nyní čtyřiadevadesátiletý Castro patří i bez politické funkce stále k nejmocnějším mužům v zemi.