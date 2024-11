Souhlasila s uzavřením hranic, prohlásil Trump o hlavě Mexika. Ta to odmítla

Přechod z Mexika přes řeku Rio Grande do Spojených států. (2021) foto: Reuters

Budoucí americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou uvedl, že souhlasila se zastavením migrace z Mexika do Spojených států. To by znamenalo uzavření hranic. Prezidentka však krátce poté oponovala, že žádné uzavírání hranic nechce.