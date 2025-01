Problém pro migranty. Trumpova vláda ruší lety lidem, kteří povolení přesídlit do USA už měli

Situace je důsledkem pozastavení vládního přesídlovacího programu, které v pondělí dekretem nařídil nový republikánský prezident. Program měl přitom být pozastaven až v pondělí 27. ledna.

V e-mailu, jehož obsah má AP k dispozici, je však uvedeno, že agentura mající v USA na starosti uprchlickou agendu, svým zaměstnancům oznámila, že „příjezd migrantů do Spojených států byl do odvolání pozastaven“. Pozastaveno je i vyhodnocování žádostí.

Podle americké televize CNN se krok netýká držitelů zvláštních přistěhovaleckých víz, mezi které patří i lidé, kteří pracovali pro USA v zahraničí. Ti podle sdělení agentury mohou cestovat do Spojených států i nadále.

Zrušené lety mohou být obzvlášť problematické pro migranty, kterým by mohly brzy vypršet lékařské či bezpečnostní prohlídky, poznamenala CNN. Podle ní se do USA chystalo zhruba 10 tisíc lidí.

Středeční krok se týká mimo jiné více než 1 600 Afghánců s povolením k přesídlení do Spojených států v rámci programu, který administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena zřídila po odchodu amerických vojáků z Afghánistánu v roce 2021.

Podle Trumpova exekutivního příkazu nejsou Spojené státy v posledních letech schopné příliv migrantů zvládnout. Za Bidenovy vlády byl strop na přijímání nových uprchlíků nastaven na 125 tisíc lidí ročně, píše CNN.

Přistěhovalci podstupují před příchodem do USA zdlouhavý a složitý proces schvalování žádosti o přesídlení. Jakmile se do země dostanou, obvykle jsou v kontaktu s přesídlovací agenturou, která jim pomůže přizpůsobit se životu v Americe. To zahrnuje třeba pomoc při hledání práce či zápisu dětí do škol.

Placená dovolená, okamžitě

Ve smršti příkazů a dekretů, které Trump v posledních hodinách podepsal, se podle BBC objevil mimo jiné i ten, jímž nový prezident poslal všechny vládní zaměstnance pracující v rámci systému DEI (diversity, equity and inclusion) na placenou dovolenou.

Příkaz se týká každého, kdo se nějakým způsobem snaží o rozmanitost ve společnosti a svou prací usiluje o účast lidí z různých prostředí a menšin na pracovišti. Bílý dům potvrdil, že všichni federální zaměstnanci DEI museli být ve středu propuštěni na dovolenou dřív, než byly příslušné úřady a programy uzavřeny.

V exekutivním příkazu vydaném v úterý Trump rovněž vyzval k ukončení „nebezpečných, ponižujících a nemorálních“ programů DEI. Prezident opakovaně útočil na praktiky DEI už během předvolební kampaně a tvrdil, že jsou diskriminační, připomíná BBC. Ve svém inauguračním projevu se Trump zavázal, že „vytvoří společnost, která nebude rozlišovat podle barvy pleti a bude stát na zásluhách“.

Do čtvrtka musejí americké federální úřady sestavit seznam úřadů a pracovníků DEI a do 31. ledna musí agentury předložit „písemný plán“ propouštění v těchto kancelářích.